Kia zaszalała z ceną topowego SUV-a. Z dopłatą aż 115 tys. taniej

Program „NaszEauto” został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 przeznaczono 1,6 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Maksymalna wysokość dopłaty do samochodu elektrycznego wynosi 40 tys. zł. Nabór wniosków w programie „NaszEauto” rozpoczął się 3 lutego 2025 roku. Jednak, co jest krytykowane przez ekspertów o dotacje do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogą starać się wyłącznie osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto. Program „NaszEauto” promuje zakup samochodów elektrycznych przez duże rodziny i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stanowią 85 proc. przedsiębiorców w Polsce.

Kia EV9 Foto: mat. prasowe

Rządowe dopłaty tylko dla wybranych

Dla osób fizycznych najniższa wysokość wsparcia przy zakupie auta elektrycznego wynosi 18 750 zł. Dotacja wzrośnie o 10 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem lub współwłaścicielem przez co najmniej 3 lata, a zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie w wysokości 11 250 zł. Osoby fizyczne z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na dofinasowanie w wysokości 30 tys. zł. Dotacja wzrośnie o 5 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1 oraz 5 tys. zł przy niskim dochodzie. W przypadku leasingu aut elektrycznych podstawowa kwota wsparcia dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30 tys. zł. W przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1 dotacja dla osób fizycznych wzrośnie o 5 tys. zł, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 10 tys. zł. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie 5 tys. zł.

