Rynek aut elektrycznych w USA rozwija się wolniej, niż przewidywano, a w segmencie performance cars wręcz się zatrzymał. Charger Daytona w 400-woltowej wersji sprzedawał się słabo, a zapowiedź jeszcze droższej, 800-woltowej wersji Banshee spotkała się z chłodnym odbiorem. Klienci woleli sprawdzone V8, nawet jeśli oznaczały wyższe spalanie. Do tego dochodzi fakt, że infrastruktura ładowania w Stanach wciąż pozostaje fragmentaryczna, a prezydent Trump odcina dotacje na elektromobilność i zachęca do napędów spalinowych.

Dodge Charger Daytona SRT Banshee Foto: mat. prasowe

Co dalej z Chargerem?

Koniec projektu Banshee nie oznacza końca Chargera. Dodge stawia teraz na sześciocylindrowe jednostki Hurricane pod nazwą Sixpack, które łączą turbodoładowanie z wyższą efektywnością. Do oferty dołączą też nowe czterodrzwiowe warianty, a reaktywacja legendarnej dywizji SRT jasno wskazuje, że priorytetem marki pozostaje performance.

Dodge Charger Daytona SRT Banshee Foto: mat. prasowe

Rezygnacja z tego projektu to sygnał dla całej branży

Historia Banshee pokazuje, że pełna elektryfikacja w USA natrafia na bariery. Stellantis nie jest zresztą wyjątkiem – kolejne koncerny globalne rewidują swoje plany, stawiając na hybrydy i nowoczesne spalinowe silniki. W przypadku rynku północnoamerykańskiego to kierunek nie tylko bardziej opłacalny, ale też kulturowo zgodny z oczekiwaniami klientów. Czy Dodge zaryzykował, odrzucając elektryczny symbol przyszłości? Raczej uratował swoją tożsamość. Jedno jest pewne – powrót V8 to mocny sygnał, że era muscle carów jeszcze się nie skończyła.

Czy wiesz, że…

- Pierwszy Dodge Charger zadebiutował w 1966 r.. i od razu stał się ikoną amerykańskiej popkultury, m.in. dzięki filmowi „Bullitt”.

- Sztucznie generowany dźwięk elektrycznego Chargera Daytona osiągał 126 dB – tyle co startujący odrzutowiec.

- Stellantis posiada aż 14 marek, a decyzje podejmowane w USA coraz częściej różnią się od tych w Europie – zwłaszcza w kwestii napędów.