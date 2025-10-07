Aktualizacja: 07.10.2025 12:36 Publikacja: 07.10.2025 11:58
Różnice w tempie rozwoju elektromobilności są ogromne.
Foto: mat. prasowe
Według raportu EY do 2034 r. na trzech największych rynkach – w Chinach, Europie i USA – sprzedaż aut całkowicie elektrycznych (BEV) przekroczy 50 proc. wszystkich rejestracji. Ale różnice w tempie zmian są dramatyczne. Według prognoz Chiny osiągną ten próg już w 2033 r., Europa pięć lat później, a USA dopiero w 2039 r.. Chińska strategia elektromobilności to przykład konsekwencji, jakiej nie widać nigdzie indziej. Według EY już w 2025 r. połowa wszystkich sprzedanych aut w Państwie Środka będzie pojazdami z tzw. nowymi źródłami energii (NEV) – czyli elektrykami, hybrydami plug-in i modelami o wydłużonym zasięgu (EREV). Do 2034 r. ich udział w rynku ma przekroczyć 90 proc.
Tak szybki rozwój możliwy jest dzięki mocnemu wsparciu rządu, lokalnej produkcji akumulatorów i gwałtownie malejącym kosztom produkcji. BYD, MG, GAC, Geely i SAIC dominują w segmencie, w którym jeszcze dekadę temu prym wiodły marki zachodnie. Ważną rolę odgrywają też tanie hybrydy plug-in – w Chinach kosztujące często mniej niż europejskie kompakty z silnikiem spalinowym. W efekcie już dziś Chiny są nie tylko największym producentem, ale i największym eksporterem samochodów elektrycznych na świecie.
W Europie dynamika jest bardziej złożona. Według analizy sprzedaż aut elektrycznych ma przewyższyć pojazdy spalinowe już w 2028 r., jednak na prawdziwe przyspieszenie trzeba będzie poczekać do końca dekady. EY wskazuje, że po 2027 r. rynek odbije – głównie dzięki zaostrzeniu norm emisji CO₂, obniżce kosztów produkcji baterii i nowym przepisom dotyczącym surowców krytycznych (CRMA). Do 2032 r. sprzedaż BEV przekroczy połowę rynku, a do 2041 r. osiągnie 95-procentowy udział. W tym czasie hybrydy plug-in nadal będą atrakcyjną alternatywą – ich udział ma sięgnąć nawet 41 proc. w 2033 r.. Nie bez znaczenia będzie import z Chin. EY przewiduje, że napływ tańszych PHEV i EREV z Azji stanie się jednym z głównych motorów wzrostu sprzedaży zelektryfikowanych aut w Europie.
Czytaj więcej
Ram wycofuje się z planów wprowadzenia na rynek w pełni elektrycznego pickupa 1500 REV. Marka nal...
W Polsce, zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), w sierpniu 2025 r. liczba zarejestrowanych aut elektrycznych (BEV) przekroczyła 107 tys. sztuk, a ich udział w rynku nowych aut wyniósł 7,8 proc. Co ciekawe, w tym samym czasie liczba samochodów wodorowych (FCEV) wzrosła o 110 proc. r/r, do 502 egzemplarzy. Jak podkreśla Michał Lesiuk, partner EY Polska, okres masowych dopłat i ulg podatkowych do samochodów elektrycznych powoli się kończy, ale zmiana paradygmatu jest nieunikniona: – Z czasem całkowity koszt posiadania pojazdu zeroemisyjnego stanie się niższy niż auta spalinowego. Kluczowe będą regulacje środowiskowe, rozwój technologii i niższe koszty eksploatacji.
Za oceanem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Choć amerykański rynek EV przez chwilę imponował wzrostem, dziś jego rozwój wyhamował. Przyczyny są trzy: koniec ulg podatkowych we wrześniu 2025 r., nowe cła na import z Azji oraz niepewność legislacyjna wokół tzw. „Wielkiej Pięknej Ustawy” (Inflation Reduction Act). Według prognozy EY, udział pojazdów elektrycznych w USA spadnie z 7,3 proc. w 2024 r. do poniżej 2 proc. rocznie w kolejnych pięciu latach, a dopiero później wróci na ścieżkę wzrostu. Do 2029 r. EV będą stanowiły zaledwie 11 proc. sprzedaży nowych aut, a próg 50 proc. osiągną dopiero około 2039 r.. Z kolei hybrydy – wciąż popularne wśród Amerykanów – mają utrzymać wysoki udział w rynku na poziomie 34 proc. do 2034 r.. Powodem jest ich prostota, niższa cena i brak zależności od infrastruktury ładowania, która pozostaje w USA największą barierą rozwoju.
EY zwraca uwagę, że w nadchodzących latach największy wpływ na transformację będą miały postępy w technologii akumulatorów – szczególnie półprzewodnikowych i sodowo-jonowych – oraz rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Oba czynniki znacząco obniżą koszt produkcji i recyklingu baterii, co z kolei przyspieszy spadek cen aut elektrycznych. Model EY Mobility Lens Forecaster, oparty na sztucznej inteligencji, analizuje dane z ponad 30 źródeł: od polityki klimatycznej, przez strategie producentów, po zachowania konsumentów. Uwzględnia cztery typy napędów – BEV, PHEV, hybrydowe (HEV) i spalinowe (ICE) – oraz prognozuje ich udział w rynku do 2040 r.. Prognoza jest jednoznaczna: elektryfikacja nie zwolni, ale rozłoży się nierówno. Chiny już wygrały etap startowy, Europa dopiero się rozpędza, a Stany Zjednoczone dopiero uczą się jeździć po nowym torze.
Czy wiesz, że…
- W 2024 r. co trzecie nowe auto sprzedane na świecie było produkowane w Chinach, a co dziesiąte – elektryczne.
- Największy producent akumulatorów – CATL – zużywa rocznie tyle litu, ile cała Unia Europejska razem wzięta.
- Pierwsze amerykańskie stacje ładowania szybkiego DC (350 kW) powstały dzięki funduszom Volkswagena – w ramach kary za Dieselgate.
Czytaj więcej
Europa stoi przed kolejną rewolucją w przemyśle motoryzacyjnym. Komisja Europejska pracuje nad re...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według raportu EY do 2034 r. na trzech największych rynkach – w Chinach, Europie i USA – sprzedaż aut całkowicie elektrycznych (BEV) przekroczy 50 proc. wszystkich rejestracji. Ale różnice w tempie zmian są dramatyczne. Według prognoz Chiny osiągną ten próg już w 2033 r., Europa pięć lat później, a USA dopiero w 2039 r.. Chińska strategia elektromobilności to przykład konsekwencji, jakiej nie widać nigdzie indziej. Według EY już w 2025 r. połowa wszystkich sprzedanych aut w Państwie Środka będzie pojazdami z tzw. nowymi źródłami energii (NEV) – czyli elektrykami, hybrydami plug-in i modelami o wydłużonym zasięgu (EREV). Do 2034 r. ich udział w rynku ma przekroczyć 90 proc.
Dodge wycofuje się z planów wprowadzenia do sprzedaży elektrycznego Charger Daytona SRT Banshee. Zamiast radykal...
Porsche przez lata uchodziło za wzór odwagi w elektromobilności – marka, która nie bała się zburzyć własnych świ...
Ram wycofuje się z planów wprowadzenia na rynek w pełni elektrycznego pickupa 1500 REV. Marka należąca do Stella...
Ford zapowiedział likwidację nawet tysiąca miejsc pracy w swojej fabryce w Kolonii (Niemcy). Decyzja wiąże się z...
Europa stoi przed kolejną rewolucją w przemyśle motoryzacyjnym. Komisja Europejska pracuje nad regulacjami, któr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas