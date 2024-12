Program dopłat "Mój elektryk 2.0" może zaszkodzić rynkowi e-mobility

– Musimy ze smutkiem przyznać, że o ile kontynowanie subsydiów do samochodów elektrycznych w Polsce jest niezbędne, a decyzja o przeznaczeniu na wsparcie rynku e-mobility jest decyzją uzasadnioną (udział BEV na polskim rynku nowych pojazdów osobowych jest ponad czterokrotnie niższy niż średnia unijna), o tyle „Mój elektryk 2.0” \jest programem z założenia złym. Liczymy jednak na dalszy, konstruktywny dialog z administracją centralną i optymalizację nowego programu w takim zakresie, w jakim jest to na obecnym etapie możliwie – dodaje Aleksander Rajch, członek zarządu PSNM. Progam „Mój elektryk 2.0” w efekcie miał dynamizować rynek, a może mieć zupełnie odwrotny efekt. Jest to tym bardziej niepokojące, że park pojazdów nadal się starzeje. Z raportu „Polak w drodze po auto” przygotowanego przez Santander Consumer Multirent wynika, że ponad 40 proc. samochodów zarejestrowanych w Polsce ma powyżej 10 lat. Jedynie 7 proc. ma środek transportu młodszy niż 2 lata.

35 proc. ankietowanych jest nastawiona na zakup nowego samochodu

Badanie wykazało również, że 38 proc. Polaków planuje w najbliższych miesiącach wymienić samochód. Ich preferencje zakupowe uzależnione są jednak od ceny pojazdu, a w drugiej kolejności marki. W tym przypadku dobrze przygotowany program wsparcia do pojazdów zeroemisyjnych mógłby być dodatkowym elementem przekonującym do zmiany pojazdu, zwłaszcza, że jest to realny wpływ na cenę zakupu. Kolejnym potwierdzeniem zainteresowania Polaków zeroemisyjnym transportem są badania przeprowadzone przez Otomoto, które wykonało badanie pod kątem zainteresowania programem dopłat do używanych EV. Z ich analiz wynika, że ponad 1/3 użytkowników platformy jest zainteresowana w przyszłości posiadaniem samochodów elektrycznych. Zdecydowana większość jest jednak nastawiona na zakup nowego pojazdu (35 proc. respondentów).

Mniejsze zaufanie jest dla używanych wariantów (23 proc.). Jednak to zainteresowanie wzrasta w sytuacji, gdyby zostały wprowadzone dopłaty do używanych EV zainteresowanie zakupem używanego EV wśród osób korzystających z Otomoto wrasta o 22 p.p. z poziomu 23 proc. do 45 proc. Odsetek osób odrzucających możliwość zakupu używanego samochodu elektrycznego spada z poziomu 53 proc. do 39 proc. (różnica 14 p.p.). Jak wskazują, główną zaletą potencjalnego programu dopłat do używanych EV jest oszczędność podczas zakupu pojazdu (59 proc.). Na kolejnym miejscu znajduje się aspekt związany z ochroną środowiska (13 proc.). W efekcie program wsparcia, który w pierwszym etapie sugerowano, że będzie skierowany również do pojazdów używanych, może mimo ogromnego wręcz budżetu, okazać jednym z większych niepowodzeń. Uwzględniając fakt, że główne elementy nie były możliwe do konsultacji, w tym m.in. formy wsparcia, łączne wysokości wsparcia, rodzaje premii, zakres beneficjentów i dotowanych pojazdów czy też wysokości budżetu, trudno jest pozytywnie oceniać ten projekt, który nawet w pełni nie może zostać oceniony przez zainteresowanych.