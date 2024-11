Saudyjczycy budują swój pierwszy elektryczny samochód. Technologia z całego świata

Arabia Saudyjska ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej marki samochodów elektrycznych już pod koniec 2022 roku. za budowę odpowiedzialny jest państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Markę nazwano Ceer i od 2025 roku ma sprzedawać pierwsze elektryki. Produkowane w Arabii Saudyjskiej modele trafią na początek na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Ceer rozpoczął w 2023 roku budowę własnej fabryki. Nowy zakład produkcyjny powstanie na terenie o powierzchni miliona metrów kwadratowych w mieście gospodarczym Króla Abdullaha (KAEC). Całkowity koszt inwestycji wynosi około 92 milionów euro. Ceer chce stworzyć kilka tysięcy miejsc pracy.

Mate Rimac, szef Rimac Technology i James DeLuca, szef marki Ceer mat. prasowe

Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych zatrudnił tajwańskiego producenta elektroniki Foxconn jako partnera Ceer. Foxconn ma rozwijać architekturę napędu elektrycznego i zagwarantować, że nadchodzące modele Ceer zajmą wiodącą pozycję w obszarach inforozrywki, łączności i technologii jazdy autonomicznej. Nie wiadomo, czy do budowy pierwszego modelu zostanie wykorzystana platforma zaprezentowana już przez Foxconn. Ceer otrzyma także różne, bliżej nieokreślone komponenty od BMW.

Nowa marka Ceer pozyskała technologie od najlepszych firm w branży

Ceer pozyskał również chorwackiego producenta samochodów sportowych Rimac jako partnera technologicznego. Firmy uzgodniły dostawę zintegrowanych elektrycznych układów napędowych. Napęd Rimaca zostanie zastosowany w nowym elektrycznym topowym modelu firmy Ceer. Jak podaje Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych w swoim komunikacie prasowym nowa marka ma przyciągnąć inwestycje zagraniczne o wartości ponad 150 milionów dolarów i utworzyć do 30 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Oczekuje się, że do 2034 roku firma wniesie 8 miliardów dolarów do produktu krajowego brutto (PKB) kraju.