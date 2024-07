Technologia baterii LFP, która od dawna uważana była za nieefektywną, przeżywa boom. Nie tylko gęstość mocy akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych rośnie - ich trwałość i żywotność również osiągają nieznane wcześniej wymiary. Chińska firma Geely wcześniej korzystał z akumulatorów LFP firmy BYD. Teraz koncern Geely, do którego należą takie marki jak Volvo, Lotus, Proton, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, London Taxi łączy siły z firmami CATL, Farasis Energy i LG Energy Solutions. Ta współpraca zaowocowała baterią nazwaną „Short Blade Battery”. Oprócz dużo większej gęstości energii (192 Wh/kg) nowa bateria ma zdolność szybkiego ładowania. W optymalnych warunkach duży akumulator samochodowy powinien zostać naładowany od 10 do 80 procent w 17 minut. Nazwa „Krótkie ostrze” odnosi się do długości nowych komórek. Przy długości 580 mm są one o 40 procent krótsze niż w standardowych akumulatorach LFP (960 mm).

Bateria Short Blade jest również wytrzymała na niskie temperatury

Równie imponująca jest stabilność cyklu ładowania. Geely twierdzi, że nowy akumulator wytrzyma 3500 pełnych cykli ładowania. W świecie samochodów odpowiada to przebiegowi około miliona kilometrów. W przeciętnym samochodzie, który pokonuje około 20 000 kilometrów rocznie, akumulator może faktycznie wystarczyć na 50 lat, zachowując prawie tę samą pojemność. Odporna jest również na mróz. Przy -30 stopniach Celsjusza zachowuje aż 90,54 procent swojej pojemności. Dla porównania: obecnie stosowane akumulatory Geely w takich warunkach zachowują zaledwie 78,96 proc. pojemności. Co więcej, nowe ogniwa są praktycznie ognioodporne. Geely twierdzi, że jeśli ogniwo ulegnie uszkodzeniu cienka warstwa folii aluminiowej łączy się z membraną akumulatora, tworzy warstwę izolacyjną, która chroni przed potencjalnymi zwarciami. Akumulator przeszedł już pomyślnie wszystkie ważne testy obciążeniowe. Nowa cudowna bateria może być już zastosowana w SUV-ie Galaxy E5.

Geely Galaxy E5 mat. prasowe