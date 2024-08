Akumulator jakiego jeszcze nie było. Samsung zapowiada seryjną produkcję

Małe zasięgi, długie czasy ładowania i krótka żywotność akumulatorów — to niektóre z czynników, które odciągają klientów od samochodów elektrycznych. Wkrótce jednak te wady mogą wymazać nowe typy akumulatorów półprzewodnikowych. Samsung planuje rozpocząć produkcję nowego rodzaju akumulatorów od 2027 roku. Jak podaje branżowa strona "Interesting Engineering”, produkcja pilotażowa już się rozpoczęła, a pierwsi producenci samochodów elektrycznych przetestowali te akumulatory. Bateria półprzewodnikowa powinna umożliwiać przejechanie do 965 km i mieć żywotność 20 lat. Według Samsunga akumulator można naładować od 8 do 80 procent w zaledwie dziewięć minut.

Nowy akumulator ma kształt pryzmatyczny, co oznacza, że ​​jest kanciasty i płaski. W przeciwieństwie do konwencjonalnych akumulatorów, bieguny nie są umieszczone u góry, ale z boku. Ma to na celu poprawę efektywności energetycznej i wydajności chłodzenia. Samsung korzysta również z architektury zwanej Cell-to-Pack (CTP). Zamiast modułów ogniwa są tu integrowane bezpośrednio z akumulatorem. Dodatkowo nowy akumulator Samsunga nie posiada anod.

Nad nowym typem baterii pracuje również m. in. Toyota i Nissan

Liczba komponentów nowej baterii powinna być o 35 procent mniejsza, a waga o 20 procent niższa niż w dotychczasowych porównywalnych konstrukcjach. Oznacza to, że akumulator osiąga gęstość energii na poziomie 500 Wh/kg, czyli o około 40 procent więcej niż akumulatory do samochodów elektrycznych produkowane obecnie przez Samsunga. Dużą wadą baterii półprzewodnikowej Samsunga jest to, że jest ona nadal bardzo droga w produkcji. Dlatego początkowo raczej trafi do segmentu modeli luksusowych.