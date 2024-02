Sprawa dotyczy właściciela elektrycznego BMW iX3. Katalogowo model z baterią o pojemności 73,9 kWh może pokonać między 460 a 472 km. Jednak w rzeczywistości – jak wynika z wpisu na portalu Facebook – realnie zasięg wynosi około 346 km. To jednak mało, aby na raz pokonać większe dystanse. „Jedziemy do doliny Aosty – piękny i malowniczy obszar na styku Francji, Szwajcarii i Włoch. Lodowiec, gdzie nartostrady mają po kilkanaście kilometrów – szeroko, luźno i komfortowo” – czytamy na jego profilu. Aby móc bezproblemowo się poruszać przez kilkaset kilometrów bez konieczności ładowania, właścicielowi auta cały miesiąc zajęło przygotowanie specjalnej instalacji. Na przyczepie zbudował powerbank o pojemności 200 kWh i masie własnej 500 kg. Ma to zapewnić dodatkowy zasięg 654 km. W rezultacie na jednym ładowaniu BMW iX3, według właściciela, pokona dystans równy 1000 km.



Reklama

Skończyło się powrotem na lawecie

Niewiadomą pozostaje czas ładowania dodatkowej baterii. BMW iX3 od 10 do 80 proc. ładuje się w 31 minut. W przypadku dodatkowego powerbanku zapewne potrwa to zdecydowanie dłużej. Choć sama koncepcja jest pomysłowa i trzeba docenić realizację pomysłu, to niestety misja zakończyła się fiaskiem. Auto dotarło do Zgorzelca. Niestety na skutek zwarcia dalej podróż wymagała lawety. W efekcie BMW trafiło do ASO, przyczepa pod dom. Choć właściciel dostał auto zastępcze – elektryczne Mini – postanowił kontynuować wyprawę ale już samochodem z dieslem pod maską. W kolejnym poście sam właściciel przestrzega przed takimi przeróbkami, ciesząc się, że skończyło się tylko na małym zwarciu, a nie pożarze.

Podróż skończyła się na lawecie autakrajowe.com.pl / Facebook

Czytaj więcej Prawo Nie płacisz alimentów? Możesz stracić prawo jazdy Jak wskazują statystyki zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu to jedna z lepszych metod mobilizacji dłużników do płacenia alimentów. Sprawdzamy kiedy prawo jazdy może zostać zatrzymane i jak je później odzyskać.

Czytaj więcej Premiery Sprawdzamy ile kosztuje nowy elektryczny Porsche Macan Po dziesięciu bardzo udanych latach i ponad 800 tys. sprzedanych egzemplarzy Porsche zaprezentowało drugą generację Macana. To nie tylko nowy samochód, ale i pomysł, za którym kryje się odważny krok w stronę elektromobilności.