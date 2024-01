Dopracowany pod kątem aerodynamicznym

Macan urósł. Jest niecałe 10 cm dłuższy (4,78 m), o 5 cm wyższy (1,66 m) i tak samo szeroki (1,94 m) co poprzednik. Za to rozstaw osi powiększył się raptem o 86 mm (2,89 m). Z aktywnymi i pasywnymi aerodynamicznymi elementami SUV Porsche osiąga znakomity wynik oporu powietrza - cW 0,25. To gigantyczna poprawa, bo pierwsza generacja Macana miała cW równe 0,35. Większe wymiary powinny pozytywnie wpłynąć na ilość miejsca dla pasażerów. Mimo zamontowanych baterii udało się obniżyć pozycję za kierownicą i uzyskać więcej miejsca na nogi. Więcej zmieści się też w bagażniku, który teraz ma pojemność 540 l. Jeśli ustawimy oparcia tylnych foteli w pozycji pionowej to zyskamy dodatkowe 84 litry. Po rozłożeniu tylnej kanapy mamy do dyspozycji 1348 l. W środku mają znaleźć się lepszej jakości materiały. Pewne jest, że e-Macan otrzymał ogromny ekran, który rozciąga się aż do ekranu pasażera (opcja) i dominuje w wyglądzie deski rozdzielczej. Nowy wyświetlacz przezierny, wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Wyświetlane informacje nie są rzutowane sztywno na szybę, ale dopasowują się do otoczenia np. animacje podczas nawigowania pokazują pas ruchu na drodze lub informują, w którą ulicę należy skręcić. Nowa technologia ma przyspieszyć działanie asystenta głosowego.

Elektryczny Porsche Macan mat. prasowe

Na stracie elektryczny Macan dostępny będzie w dwóch wersjach. Model bazowy nosi nazwę Macan 4 - ma napęd na cztery koła, 408 KM mocy i maksymalny moment obrotowy 650 Nm i przyspieszenie do setki w 5,2 z. Drugi, mocniejszy wariant to Macan Turbo, który ma 639 KM i 1130 Nm maksymalnego momentu, przyspieszenie do 100 km/h w 3,3 s. Prędkość maksymalna dla obydwóch wersji wynosi 220 km/h. Szczególnie przydatny na krętych drogach będzie elektroniczne sterowanie blokadą mechanizmu różnicowego na tylnej osi z PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus). Dostępne jest również opcjonalne zawieszenie pneumatyczne (standard w wersji Turbo) i elektroniczne sterowanie amortyzatorami (Porsche Active Suspension Management, w skrócie PASM). W e-Macanie przypada 48 proc. masy auta na przód i 52 procent na tył. Nowość w elektrycznym Macanie jest opcjonalny układ skrętu tylnej osi. Maksymalny kąt skrętu wynosi pięć stopni. Powinno to ułatwić manewrowanie w ruchu miejskim i zmniejszyć promień skrętu do 11,1 metra. Zwiększa także stabilność jazdy przy wyższych prędkościach.

Elektryczny Porsche Macan mat. prasowe

Platforma PPE opierają się na architekturze 800 Volt umożliwia więc szybkie ładowanie. Bateria jest podzielona na dwanaście ogniw i ma pojemność brutto 100 kWh (netto 95 kWh). Ma to wg. danych Porsche umożliwić zasięg 613 km w przypadku Macana 4 i 591 km w przypadku Macana Turbo. Porsche podaje maksymalną moc ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego na 270 kW. Ładowanie od 10 do 80 procent ma trwać przy użyciu najmocniejszej ładowarki 21 min. Produkcja drugiej generacji Macana w Lipsku już się rozpoczęła. Pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w drugiej połowie roku.