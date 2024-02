W przypadku, gdy niepłacenie alimentów jest wynikiem bezrobocia, organ samorządu zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Następnie dłużnik alimentacyjny ma 30 dni na zarejestrowanie się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jeśli na którymś etapie odmówi współpracy z organem właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub dłużnik odmawia złożenia oświadczenia majątkowego wszczynane jest postępowanie, w wyniku którego dłużnika alimentacyjnego uznaje się za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeśli dłużnik od tej decyzji się nie odwoła lub odwołanie zostanie odrzucone, kierowany jest wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Konsekwencją decyzji starosty jest zatrzymanie prawa jazdy, ale nie odebranie uprawień na stałe.

Odzyskanie prawa jazdy bez potrzeby zdawania egzaminu

Oprócz wniosku do prokuratury oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnik zostanie wpisany na listę dłużników. Wpis następuje w przypadku niepłacenia alimentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wobec dłużnika rozpoczyna się również dochodzenie należności. Odbywa się ono w trybie egzekucji w administracji. Postępowanie to prowadzi urząd skarbowy, gdy po zakończeniu okresu świadczeniowego rodzic nie spłacił pieniędzy wypłaconych przez gminę w ramach Funduszu Alimentacyjnego. Aby uchylić decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Dopełnione muszą zostać wszystkie formalności - rejestracja w PUP, złożenie oświadczenia majątkowego, dopełnienie wywiadu oraz przez co najmniej sześć miesięcy muszą być płacone regularnie alimenty w kwocie nie niższej niż 50 proc. kwoty ustalonej przez sąd. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, kierowca może odzyskać prawo jazdy bez potrzeby podchodzenia do egzaminu.

