Stało się to co eksperci przewidywali już od jakiegoś czasu. Tesla po raz pierwszy została usunięta z pierwszego miejsca w rankingu najlepiej sprzedających się producentów pojazdów elektrycznych na świecie. Wyprzedziła ją chińska firma BYD. Przyznać trzeba, że czwarty kwartał firma Elona Muska miała bardzo dobry. Sprzedano 484 tys. samochodów, przy czym analitycy zakładali sprzedaż Tesli na poziomie 473 tys. aut. Nie pomogło to w utrzymaniu numeru 1 na rynku światowym bo w tym samym kwartale BYD osiągną rekordową sprzedaż aut zasilanych wyłącznie akumulatorami, która wyniosła 526 000 sztuk.

BYD Seal to jeden z modeli chińskiej marki mat. prasowe

Podliczając sprzedaż w 2023 r. Tesla czuje oddech BYD

Detronizacja Tesli przez BYD odzwierciedla gigantyczny rozwój chińskiego producenta, który dziesięć lat temu był praktycznie nieznany. BYD nadal koncentruje się głównie na rynku lokalnym, a dopiero zaczyna rozwijać światową sprzedaż, co przyczynia się do jeszcze gorszych prognoz dla Tesli. Eksperci podkreślają, że elektryczne modele BYD stają się coraz bardziej widoczne na europejskich drogach dzięki atrakcyjnym cenom. W oświadczeniu opublikowanym w Chinach grupa BYD z siedzibą w Shenzhen nazwała siebie „mistrzem świata” po osiągnięciu całkowitej rocznej sprzedaży ponad 3 mln samochodów zelektryfikowanych w 2023 roku, a więc ine tylko pełnych elektryków, ale także hybryd typu plug-in. Sprzedaż Tesli w 2023 r. wyniosła 1,81 mln pojazdów, BYD dostarczył 1,58 mln samochodów w pełni elektrycznych. W tym roku kolejne obniżki cen modeli Tesli mogą już nie wystarczyć. Według firmy konsultingowej Automobility z Szanghaju sześć najlepiej sprzedających się modeli pojazdów elektrycznych w Chinach to samochody marki BYD.