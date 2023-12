Volkswagen Financial Services podkreśla, że „Jedź elektrykiem jak my!” to jedna z największych kampanii promujących elektromobilność w Polsce. Jednocześnie to największa do tej pory produkcja filmowa, w której firma VW FS bierze udział. W jej realizację zaangażowano sprzęt o wartości 3,5 mln złotych, w tym 5 dronów i camera car. Przeznaczono dwa dni zdjęciowe, spędzono 30 godzin na planie i pokonano blisko 4 tys. km. Jednym z największych wyzwań było stworzenie szybkich i dynamicznych ujęć samochodowych, m.in. w centrum Warszawy. – Wszystko zaczęło się od pomysłu, aby naszą elektromobilną ofertę promował sparafrazowany lejtmotyw „Noś długie włosy jak my” znany z przeboju zespołu Elektryczne Gitary. Bez wahania postawiliśmy na ten hasłowy twist i wymyśliliśmy „Jedź elektrykiem jak my!”, które stało się hasłem całej kampanii. Kuba Sienkiewicz napisał nowe słowa do swojego przeboju sprzed lat i wystąpił dla nas wraz z całym zespołem – wyjaśnia Mateusz Granoszek, Kierownik Działu Marketingu w Volkswagen Financial Services.

Nowy utwór Elektrycznych Gitar na ekranach TVN i Polsatu

W efekcie powstał 2-minutowy klip reklamowy oraz 30-sekundowy spot telewizyjny, którego emisja planowana jest w TVN, na Polsacie oraz w telewizjach tematycznych TVN. Dodatkowo powstał film przedstawiający kulisy produkcji, czyli tzw. „making of”. – Udział w kampanii „Jedź elektrykiem jak my!” to dla mnie prawdziwa przyjemność. Cieszę się, że melodia naszej piosenki „Włosy” na nowo rozbrzmi w domach wielu Polaków. Współpraca z Volkswagen Financial Services jest nie tylko artystycznym doświadczeniem, ale również szansą na promowanie świadomego podejścia do mobilności – powiedział Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zmiany swoich aut na elektryczne, a także pozycjonowanie Volkswagen Financial Services jako firmy, która oferuje finansowanie pojazdów z napędem elektrycznym.

To już druga kampania TV, którą VW FS realizuje w ostatnim czasie. W listopadzie w stacjach telewizyjnych można było obejrzeć spot „Volkswagen Financial Services: nr 1 w finansowaniu samochodów osobowych”. Volkswagen Financial Services to lider finansowania samochodów osobowych w Polsce (SAMAR, CEPiK; leasing/CFM rejestracje) oraz ekspert z zakresu nowoczesnej mobilności i elektromobilności. Dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen. VW FS oferuje pod jedną marką usługi finansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów (leasing, kredyt, najem) dla klientów indywidualnych i biznesowych (w tym rozwiązania i narzędzia w obszarze finansowania flot) oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną.