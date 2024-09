Nowe odcinkowe pomiary prędkości w każdym województwie. Lista miejsc

GITD ogłosił już przetarg na dostawę i instalację OPP. Na ten cel zostanie przeznaczone około 70 mln zł.

Rozbudowa sieci odcinkowych pomiarów prędkości

Rozbudowa sieci należącej do GITD ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jest też jednym z elementów programu w ramach KPO. W sumie planowany jest zakup i montaż 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących - 43 do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 do punktowego pomiaru prędkości, 10 do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz 5 do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych. Jak podaje interia.pl, całkowity koszt programu wyniesie 161 mln zł, z czego 131 mln zł będą stanowić środki z KPO.

Gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości?

OPP zostaną zamontowane na autostradach i drogach ekspresowych, m.in. na trasach międzymiastowych oraz na obwodnicach. Poniżej lista punktów, w których planowana jest instalacja.

Województwo dolnośląskie