Przedszkolaki i uczniowie są już na wakacjach, a do placówek oświatowych weszli robotnicy. Trwa sezon remontowy w przedszkolach i w szkołach, by klasy, korytarze i sale gimnastyczne zmieniły się przed wrześniem nie do poznania. Niektóre miasta przeznaczą na ten cel mniej pieniędzy niż w 2023 roku.