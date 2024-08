Nowe odcinkowe pomiary prędkości na 5 autostradach i 9 drogach ekspresowych

Obecnie OPP działa w 52 lokalizacjach. Od początku roku zarejestrowano na nich niemal 190 tysięcy wykroczeń. 442 działające fotoradary złapały 461 tysięcy kierowców, którzy przekraczali prędkość. Łącznie daje to niemal 650 tysięcy sprawców tylko od początku roku, którzy w grzywnach zapłacić mają łącznie ok. 227,5 milionów złotych. Ten wynik może się w niedługim czasie zwiększyć, gdyż na mapie Polski pojawiają się nowe pomiary prędkości. Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje nad rozbudowaniem sieci CADARD. Ma się ona powiększyć o 128 nowych systemów kontroli kierowców i wykrywania wykroczeń drogowych. W tym uwzględnione są 43 nowe lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości. GITD na nowe kamery oraz ich instalację wyda ok. 70 mln zł ze środków pochodzących z KPO.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości

Nowe odcinkowe pomiary prędkości docelowo powstaną w każdym województwie. Miejsca w których są ustawiane wskazuje Instytut Transportu Samochodowego. Należy zaznaczyć, że 26 z 43 lokalizacji to drogi ekspresowe, a 17 to autostrady. Najwięcej z nich przewidziano w województwie mazowieckim. Wśród nich wymienić można:

- autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów);

- droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz);

- droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

- droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

- droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Nowe OPP powstaną również w województwie pomorskim. Pomiar na S7 zostanie uruchomiony między węzłem Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzłem Dworek a węzłem Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne na drodze ekspresowej S6 będą zlokalizowane w relacji węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz Karczemki – Gdańsk (ul. Jabłoniowa). Cztery odcinkowe pomiary prędkości powstaną również w województwie zachodniopomorskim. Kierowcy będą musieli uważać na autostradzie A6 między węzłami Dąbie a Rzęśnica, drodze ekspresowej S3 między Goleniów Północ a Pucie oraz Parłówko a Brzozowo, jak też na drodze ekspresowej S6 w Kołobrzegu. W warmińsko-mazurskim z kolei OPP zbudowane będzie na S7 i to aż w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości powstanie na S51 między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

OPP otrzyma też autostrada A1 w województwie śląskim. Zgodnie z informacjami podanymi przez GITD, powstaną one w trzech lokalizacjach: węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Podobnie jak autostrada A1, gdzie poza śląskim odcinkiem OPP nadzorować będzie kierowców w województwie łódzkim (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek). Na autostradzie A4 będzie to natomiast od węzła Mikołowska do węzła Murckowska. Co ciekawe autostrada A4 będzie kontrolowana również w innych województwach:

- Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie – węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa – węzeł Krzywa),

- Małopolskim (węzeł Kurdwanów – węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik i węzeł Brzesko – węzeł Tarnów Mościce),

- Opolskim (węzeł Opole Zachód – MOP Prószków),

- Podkarpackim (węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Rzeszów Zachód)