Na targach CES 2024 pokazano nowy oparty na sztucznej inteligencji system Mercedesa. Technologia MBUX Sound Drive reaguje na hamowanie, przyspieszanie, ruchy kierownicą i interpretuje je w postaci ścieżki dźwiękowej płynącej z głośników. Podczas oczekiwania na czerwonym świetle pojawia się podkład muzyczny np. w postaci perkusji, ale kiedy ruszasz do gry wchodzą kolejne instrumenty i wokal.

Reklama

Czytaj więcej Innowacje Mercedesy będą świecić na turkusowo. To nie tuning tylko nowa technologia Mercedesy S i EQS jeżdżące po Newadzie i Kalifornii otrzymają reflektory, które w określonych sytuacjach mogą świecić na turkusowo (czyli w odcieniu zielono-niebieskim). To ważna informacja dla innych kierowców. O co chodzi?

Will.i.z Markusem Schäferem dyrektorem ds. technologii w Mercedesie mat. prasowe

Mercedes w przyszłości skomponuje dla ciebie muzykę

Do tej pory w samochodach elektrycznych pojawiało się wiele substytutów dźwięku silnika spalinowego. Niektóre miały wiernie odtworzyć brzmienie np. V8-ki, ale nie brzmiało to naturalnie. Inne starały się jedynie natężeniem dźwięku dać kierowcy informację o dynamice jazdy, co miało w założeniach uświadamiać kierowcę i tym samym poprawić bezpieczeństwo. Do tej pory żadna marka nie pokusiła się o komponowanie utworów, których dynamika odzwierciedlałaby tempo jazdy. Ci, którzy nie zachwycą się nowym pomysłem Mercedesa będą mogli wyłączyć ten dźwięk i delektować się ciszą panującą w samochodzie elektrycznym.