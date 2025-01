Amerykański producent opon Goodyear sprzedaje markę Dunlop, która ma ogromny wkład w przemysł oponiarski. Nabywcą jest japoński konkurent Sumitomo Rubber Industries, znany w Europie głównie z marki Falken. Transakcja obejmuje prawa do znaku towarowego, a także własność intelektualną niezbędną do prowadzenia marki w Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Według danych firm cena zakupu wynosi 701 milionów dolarów (około 2,9 mld złotych). Transakcja podlega zatwierdzeniom organów regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest na połowę 2025 roku.

Reklama

Sprzedaż Dunlopa japońskiej marce Sumitomo jest oczywistym wyborem, ponieważ Japończycy już posiadają prawa do marki na wielu rynkach. Jednak za odpowiednią opłatą licencyjną amerykański producent opon Goodyear będzie mógł nadal używać marki Dunlop w Europie co najmniej do końca 2025 roku. W ciągu najbliższych pięciu lat Goodyear będzie również dostarczał wybrane opony Dunlop do firmy Sumitomo w Europie. Umowa przewiduje zakup co najmniej 4,5 mln opon rocznie.

Dunlop przechodzi w ręce japońskiego koncernu

Po upływie terminu Amerykanie będą mogli oferować opony do samochodów ciężarowych i motocykli pod nazwą „Dunlop” wyłącznie w Europie i Oceanii. Dzięki tej sprzedaży Grupa Goodyear wdroży plan transformacji ogłoszony w 2023 roku i zamierza w przyszłości skupić się na rozwoju swojej głównej marki. Dunlop to jeden z najbardziej znanych producentów opon na świecie, działający na rynku od ponad 130 lat. Od 1999 do końca 2015 roku Dunlop był częścią globalnego joint venture firm Goodyear i Sumitomo.