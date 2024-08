W lipcu nastroje konsumenckie osłabły. Powodów do zmartwień dostarcza Polakom zarówno obawa o sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego (spadek nastrojów o 6 p.p. w stosunku do czerwca), jak i o przyszłą sytuację ekonomiczną kraju (spadek o 4,4 p.p. w porównaniu do czerwca). Pomimo tego aż 8,55 proc. respondentów podtrzymuje plan zakupu samochodu w najbliższym czasie. Dane deklaratywne potwierdzają się w CEPiK-u, w którym kolejny miesiąc z rzędu widać wysoką, bo przekraczającą 365 tysięcy liczbę rejestracji samochodów - a to aż o 35 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Aktualizowany co miesiąc raport Otomoto Insights podsumowuje bieżącą kondycję rynku motoryzacyjnego w Polsce w oparciu o dane własne platformy, a także informacje z CEPiK, GUS i NBP.

Dominuje benzyna, diesli coraz mniej

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, ponad połowę ofert dostępnych na Otomoto stanowiły samochody z silnikiem benzynowym. Miesiąc do miesiąca zmniejsza się natomiast oferta dostępnych diesli: w lipcu odnotowano spadek o 0,7 p.p. w porównaniu do czerwca 2024 i o 1,4 proc. w porównaniu do maja 2024. Oferty sprzedaży aut z benzyną i dieslem znajdują swoich nabywców w podobnym czasie. Potrzebny na sprzedaż okres uzależniony jest m.in. od tego, czy ogłoszenie pochodzi od sprzedawcy indywidualnego (wówczas to średnio 41 dni), czy biznesowego (43-44 dni). Jednym z czynników wpływających na szybszą sprzedaż aut przez użytkowników indywidualnych jest wystawianie przez nich bardziej przystępnych cenowo modeli - średnia cena wszystkich pojazdów wystawionych przez prywatnych sprzedawców jest niemal 30 tysięcy złotych niższa niż średnia cena samochodów pochodzących od profesjonalnych sprzedających na Otomoto.

Coraz więcej kredytów

W lipcu, w celu poszukiwania samochodu, motocykla lub części Otomoto odwiedziło 23 miliony użytkowników, którzy średnio poświęcali na przeglądanie strony ponad 11 minut. W tym czasie blisko 13 razy „przeklikiwali” stronę, szukając ogłoszeń najbardziej odpowiadających ich oczekiwaniom. Osoby wykorzystujące filtry najczęściej wybierały markę (84 proc.) i model (71 proc.). Średnie ceny samochodów wystawianych na platformie w porównaniu do poprzedniego miesiąca są nieco wyższe - samochody wystawiane w lipcu przez profesjonalnych sprzedających były o około 5 proc. wyższe, a przez osoby prywatne sprzedające swoje pojazdy - o około 3 proc. wyższe niż te, które pojawiły się wcześniej na platformie. Utrzymująca się wysoka podaż samochodów (+18 proc. r/r) jest przede wszystkim rezultatem aktywności klientów indywidualnych, którzy coraz częściej finansują swoje zakupy przy pomocy kredytów o rosnącej wartości. Kolejny miesiąc z rzędu wzrosła średnia kwota zobowiązań zaciąganych za pośrednictwem Otomoto Pay na zakup samochodu. W lipcu średnia wysokość kredytu wyniosła 45,7 tys. zł. To wzrost o 2,5 proc. w porównaniu do czerwca, gdy średnia wynosiła 44,6 tys. zł. Podobnie jak w czerwcu, średnia wysokość zobowiązań zaciąganych na zakup samochodu przez kobiety (46,2 tys. zł) przewyższała średnią wartość kredytów, na które decydowali się mężczyźni (45,5 tys. zł). Kobiety stanowiły 30 proc. osób zainteresowanych kredytem na zakup auta.