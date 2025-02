Ceny używanych samochodów elektrycznych gwałtownie spadają. Do takich wniosków doszedł portal samochodów używanych Autoscout24, który wykonał badanie na potrzeby niemieckiego "WirtschaftsWoche". - Fakt, że pojazdy elektryczne tracą na wartości, pokazuje, jak duży sceptycyzm wobec używanych pojazdów elektrycznych mają konsumenci – mówi Stefan Schneck, dyrektor sprzedaży Autoscout24.

Konsumenci zainteresowani samochodem elektrycznym mogą teraz na tym skorzystać. Elektryki sprzedają się nie najlepiej, a ich sprzedaż stymulowana jest państwowymi dopłatami lub sporymi rabatami ze strony marek samochodowych. To z kolei wywiera presję na ceny używanych samochodów elektrycznych. Szczególnie dotknięta trendem spadku cen jest Tesla. Według Autoscout24 wartość używanej Tesli Model 3 na przełomie 2024 roku straciła około 19 procent. Kompaktowy elektryczny sedan kosztuje obecnie na niemieckim rynku co najmniej 40 970 euro (ok. 170 tys. zł, w Polsce od 184 990 zł). Strata wartości używanego modelu wynosi nieco poniżej 8000 euro rocznie (ok. 33 tys. zł). Tesla Model Y okazuje się w porównaniu nieznacznie bardziej stabilna — jej wartość w roku 2024 spadła o 17 procent. Dla porównania: średnia strata wartości wszystkich samochodów elektrycznych w 2024 r. na niemieckim rynku wyniosła cztery procent.

Ciągłe obniżki cen sprawiły dużą stratę wartości używanych egzemplarzy

- Na rynku samochodów używanych samochody elektryczne i samochody z silnikami spalinowymi stają się coraz bardziej podobne pod względem ceny. Do tego dochodzi „efekt Elona”. Ciągłe obniżki cen nowych Tesli w latach 2023 i 2024 spowodował również gwałtowny spadek cen używanych egzemplarzy w ciągu roku - komentuje Stefan Schneck, dyrektor sprzedaży Autoscout24. Najwyższe ceny nowych modeli Tesli odnotowano wiosną i latem 2022 roku. Wówczas Model Y kosztował ponad 70 tys. euro (ok. 290 tys. zł). Obecnie ten sam samochód kosztuje w Niemczech 51 000 euro (ok. 212 tys. zł, w Polsce od 264 990 zł). Egzemplarze Tesli wyprodukowane w 2022 r. statystycznie odnotowują największą utratę wartości.