Sam zakup samochodu to dopiero początek. To, co dzieje się później – serwis, gwarancje, przeglądy, pakiety usług – ma ogromne znaczenie nie tylko dla komfortu klienta, ale też wartości i bezproblemowego użytkowania samochodu. W najnowszym odcinku naszego podcastu rozmawiamy z Jakubem Rembeckim, ekspertem ds. produktów posprzedażowych w Volkswagen Financial Services, który opowiedział o produktach serwisowych, ochronie pogwarancyjnej i rozwiązaniach pomagających właścicielom aut spać spokojnie przez wiele lat.

Jak ważne mogą być pakiety serwisowe

Z tej rozmowy dowiesz się, jak działają pakiety serwisowe i komu się opłacają, co warto wiedzieć o gwarancjach rozszerzonych, dlaczego przegląd to nie tylko formalność i czy serwisowanie samochodu poza ASO naprawdę się opłaca i kiedy ma sens. Poruszamy też temat cen napraw i przeglądów w ASO i tego, jak i kiedy mogą być niższe, co kryje się za pojęciem "pakiety serwisowe" oraz tego, co ile kilometrów trzeba wymieniać olej.

Materiał powstał we współpracy z marką Volkswagen Financial Services