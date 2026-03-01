Mercedes GLE 350 de 4MATIC
Mercedes-Benz konsekwentnie rozwija ofertę modeli zelektryfikowanych, a jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie przykładów tej strategii jest Mercedes GLE 350 de 4MATIC z rodziny EQ Power. To hybryda plug-in, która łączy czterocylindrowego diesla z silnikiem elektrycznym, oferując wysoką moc systemową, imponujący moment obrotowy i możliwość codziennej jazdy bezemisyjnej. Mercedes jako jedyny ma bogatą ofertę diesli w wersji plug-in, a obecnie taki napęd może znacznie zyskać na wartości. Sprzedaż samochodów elektrycznych stoi pod znakiem zapytania, a jednocześnie producenci muszą zmierzyć się z presją redukcji emisji CO2.
Łączna moc systemowa wynosi 333 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 750 Nm, co przekłada się na sprawne przyspieszenie i dużą elastyczność w trasie. Napęd na wszystkie koła 4MATIC oraz automatyczna skrzynia 9G-TRONIC są standardem. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,9 s, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. A przy tym nawet kiedy spalasz paliwo, rura wydechowa jest czysta. Filtr cząstek stałych dba o to, by nie wydobywała się sadza, a system AdBlue o to, by tlenki azotu nie szkodziły powietrzu.
Jednym z największych atutów GLE 350 de jest zasięg w trybie elektrycznym. Dzięki dużej baterii o użytecznej pojemności netto 31,2 kWh samochód w realnych warunkach przy spokojnej jeździe potrafi pokonać 80 km wyłącznie na prądzie. Elektryczny tryb jazdy działa do prędkości 140 km/h, a inteligentne systemy wsparcia – współpracujące z nawigacją i kamerami – automatycznie zarządzają rekuperacją, hamowaniem i swobodnym toczeniem. W efekcie zużycie energii w trybie elektrycznym może spaść do ok. 25 kWh/100 km, co, jak na masę ponad 2,7 tony jest wynikiem bardzo dobrym.
Mercedes wyróżnia się na tle konkurencji możliwością ładowania prądem stałym (DC). GLE 350 de obsługuje ładowanie do 60 kW, co pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 30 minut. Przy ładowarce AC (11 kW) pełne uzupełnienie energii zajmuje niespełna 3 godziny. To sprawia, że auto można doładować nie tylko w domu, ale także w trasie – rozwiązanie rzadko spotykane w segmencie PHEV.
Najważniejsze jednak jest to, że hybryda plug-in z dieslem świetnie sprawdza się w dużym SUV-ie. Na codzienne dojazdy do pracy zwykle wystarczy zasięg bezemisyjny, a nocą można samochód podłączyć do gniazdka i uzupełnić energię na następny dzień. A jeśli zapomnisz o ładowaniu lub instalacja spłata ci figla i w nocy się rozłączy, nie ma problemu, bo nawet w trybie spalinowym ten potężny SUV Mercedesa spala średnio poniżej 8 l/100 km.
W codziennej eksploatacji GLE 350 de imponuje kulturą pracy. W trybach elektrycznym i hybrydowym „Comfort” samochód porusza się niemal bezszelestnie, a silnik diesla pozostaje cichy nawet przy dynamiczniejszej jeździe. Tryb „Sport” pozwala wykorzystać pełny potencjał układu napędowego, natomiast funkcja utrzymania poziomu naładowania baterii sprawdza się przed wjazdem do stref niskoemisyjnych.
To nadal duży i ciężki SUV, co czuć w szybkich zakrętach, ale baterie umieszczono w taki sposób, by nie ograniczać przestrzeni pasażerskiej. Bagażnik o pojemności 490 litrów jest nieco mniejszy niż w wersjach spalinowych, jednak zachowuje regularny kształt i płaską podłogę. Opcjonalne zawieszenie pneumatyczne Airmatic wyraźnie poprawia komfort i świetnie pasuje do charakteru opasłego SUV-a.
Na polskim rynku Mercedes GLE 350 de 4MATIC należy do droższych propozycji w segmencie hybryd plug-in. Cena bazowa wynosi 432 200 zł, a po doposażeniu w popularne pakiety – takie jak AMG Line, zawieszenie pneumatyczne czy rozbudowane systemy multimedialne – końcowa kwota bez trudu przekracza 500 tys. zł.
Dla porównania GLE 450 d z trzylitrowym dieslem o mocy 387 KM kosztuje około 501 tys. zł, przyspiesza do 100 km/h w 5,6 s i osiąga 250 km/h. To pokazuje, że wersja plug-in ma konkurencyjną cenę, a oferuje możliwość codziennej jazdy na prądzie i niższe koszty eksploatacji w mieście.
Ludzie biznesu, którzy dynamicznie podróżują głównie na trasie, pewnie wybiorą GLE 450 d, ale już ci, którym zależy na niewinnym przemieszczaniu się w mieście, mogą rozważyć hybrydę plug-in.
Tylko Mercedes łączy silnik diesla z hybrydą typu plug-in i wychodzi mu to bardzo dobre. GLE 350 de nie udaje samochodu sportowego ani rewolucyjnej wizji przyszłości. To doprawiony kompromis: duży, komfortowy SUV, który potrafi przejechać nawet 80 km bez użycia paliwa, a jednocześnie oferuje zalety klasycznego diesla. Dla kierowców pokonujących długie dystanse, ale często poruszających się także po mieście, to jedna z najbardziej sensownych luksusowych hybryd plug-in dostępnych dziś na rynku.
