Mercedes-Benz konsekwentnie rozwija ofertę modeli zelektryfikowanych, a jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie przykładów tej strategii jest Mercedes GLE 350 de 4MATIC z rodziny EQ Power. To hybryda plug-in, która łączy czterocylindrowego diesla z silnikiem elektrycznym, oferując wysoką moc systemową, imponujący moment obrotowy i możliwość codziennej jazdy bezemisyjnej. Mercedes jako jedyny ma bogatą ofertę diesli w wersji plug-in, a obecnie taki napęd może znacznie zyskać na wartości. Sprzedaż samochodów elektrycznych stoi pod znakiem zapytania, a jednocześnie producenci muszą zmierzyć się z presją redukcji emisji CO2.

Mercedes GLE 350 de 4MATIC Foto: Szczepan Mroczek

Łączna moc systemowa wynosi 333 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 750 Nm, co przekłada się na sprawne przyspieszenie i dużą elastyczność w trasie. Napęd na wszystkie koła 4MATIC oraz automatyczna skrzynia 9G-TRONIC są standardem. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,9 s, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. A przy tym nawet kiedy spalasz paliwo, rura wydechowa jest czysta. Filtr cząstek stałych dba o to, by nie wydobywała się sadza, a system AdBlue o to, by tlenki azotu nie szkodziły powietrzu.

Mercedes GLE 350 de 4MATIC Foto: Szczepan Mroczek

80 km na prądzie w realnym świecie, nie tylko w tabeli

Jednym z największych atutów GLE 350 de jest zasięg w trybie elektrycznym. Dzięki dużej baterii o użytecznej pojemności netto 31,2 kWh samochód w realnych warunkach przy spokojnej jeździe potrafi pokonać 80 km wyłącznie na prądzie. Elektryczny tryb jazdy działa do prędkości 140 km/h, a inteligentne systemy wsparcia – współpracujące z nawigacją i kamerami – automatycznie zarządzają rekuperacją, hamowaniem i swobodnym toczeniem. W efekcie zużycie energii w trybie elektrycznym może spaść do ok. 25 kWh/100 km, co, jak na masę ponad 2,7 tony jest wynikiem bardzo dobrym.