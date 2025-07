BMW liderem segmentu, ale Volvo zwycięzcą modelowym

To pierwsza zmiana lidera w segmencie premium od wielu lat. BMW czuje jednak na plecach oddech Audi, które – w przeciwieństwie do Mercedesa – notuje wzrost sprzedaży. BMW może pochwalić się wzrostem rejestracji o 8,71 proc. r/r, Audi – o 8,28 proc. r/r, podczas gdy Mercedes zanotował spadek o 1,28 proc. r/r. Co istotne, ponad 80 proc. rejestracji w segmencie premium to auta firmowe. Modelowym liderem całego segmentu premium pozostaje niezmiennie Volvo XC60, z wynikiem 5206 rejestracji. Na drugim miejscu znalazł się Lexus NX (3560 egz.), a podium zamyka Volvo XC40 (2741 egz.). Gdyby jednak Mercedes zliczył rejestracje modeli GLC i GLC Coupé razem, osiągnąłby wynik 3475 egzemplarzy – co pozwoliłoby mu wskoczyć na trzecie miejsce w rankingu modeli. Byłby to także jedyny model z marek tzw. „wielkiej trójki”, który znalazłby się na podium.

Czy wiesz, że…

– BMW po raz pierwszy od wielu lat zdetronizowało Audi w Polsce i zostało liderem segmentu premium? To symboliczny moment, który pokazuje, jak bardzo zmieniają się preferencje klientów – zarówno flotowych, jak i indywidualnych.

– Volvo XC60, model obecny na rynku od 2017 roku, a ostatnio zmodernizowany w zeszłym roku, wciąż utrzymuje się na szczycie jako najchętniej wybierany samochód premium w Polsce? Pomimo konkurencji ze strony niemieckich marek, szwedzki SUV nieprzerwanie dominuje w rankingu rejestracji.

– Ponad 80 proc. wszystkich rejestracji aut premium w Polsce to samochody kupowane przez firmy? Prywatni klienci wciąż stanowią mniejszość w tym segmencie, a wybory flot często decydują o pozycjach rynkowych nawet największych marek.