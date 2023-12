Już po pierwszych, póki co jeszcze statycznych prezentacjach tego modelu widać, że Mercedes bardzo stara się podkreślić wszystko, co luksusowe w tym modelu. Na samym końcu tekstu prasowego – i opisu Maybacha EQS – pojawiają się tylko dwa krótkie akapity o jego technicznych zagadnieniach, a poprzedzające strony dotyczą designu, komfortu i wyposażenia. Tak, nowy Mercedes Maybach EQS SUV ma być ucztą dla zmysłów, luksusu i wyjątkowości. Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ten elektryczny SUV będzie wyjątkowy. Chociażby dlatego, że to pierwszy w pełni elektryczny model Maybacha, a w przyszłości ma być ich więcej.

Mercedes-Maybach EQS SUV mat. prasowe

Mercedes twierdzi, że „to, co dobre, musi być również piękne”. Gordon Wagener, główny projektant tego modelu i szef stylistyczny Mercedesa, jest oczywiście przekonany, że tak jest również w przypadku elektrycznego Maybacha. Jednak nie wszyscy zebrani na prezentacji są takiego samego zdania. Dziennikarze oglądający na żywo ten samochód podzielili się na dwa obozy - tych, którym nie spodobały się zbyt duże ilości chromu i ozdób i tych, do których przemawia droga, którą podąża Maybach będący bardziej ekskluzywną wersją wyposażenia niż odrębnym modelem. Rację mają... jedni i drudzy. Wytworność Maybacha EQS SUV nie przypadnie do gustu każdemu europejskiemu klientowi, bo głównie jest nastawiona na smak odbiorcy w USA i Chinach. Fakt, że Mercedes nie uczynił z Maybacha zupełnie odrębnej marki w tym segmencie nie jest takie proste, o czym firma z Stuttgartu już się przekonała w przeszłości. - W nowym Maybachu staramy się nadać pięknu dodatkowy blask niezwykłości. Wraz z nowymi proporcjami SUV-a definiujemy zupełnie nowy luksus przyszłości. Luksus SUV-a — mówi Gordon Wagener.

Mercedes-Maybach EQS SUV mat. prasowe

Maybach notuje wzrost sprzedaży

Za to niemal wszyscy mówią to samo w przypadku prognoz sprzedaży. Ten samochód będzie się dobrze sprzedawać i to nie tylko ze względu na fakt, że aktualnie Maybach może pochwalić się znakomitymi wynikami sprzedaży. W 2022 roku po raz pierwszy przekroczono 21 tys. wyprodukowanych egzemplarzy, a to oznacza wzrost rok do roku o 37 proc. Polska jest skądinąd jednym z czołowych rynków Maybacha w Europie. Klienci szukają dużych SUV-ów, a tym bardziej dużych i luksusowych.