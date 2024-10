Nowy SUV Skody. Elroq z napędem elektrycznym, ale z ceną modeli spalinowych

Nieco mniejszy od Enyaqa i nieco większy od Karoqa. Skoda Erloq wysyła w tę niszę swój drugi samochód elektryczny oparty na modułowej platformie elektrycznej (MEB). Nowy SUV wykorzystuje technologię z półki Grupy Volkswagen i ma wyznaczyć nowy kierunek stylistyczny dla przyszłych modeli Skody. Jego nazwa to po prostu elektryczny Karoq, czyli Elroq. To nie tylko pierwszy model, w którym Skoda pozbyła się swojego logotypu, jest to także pierwszy model zgodny z nową linią Modern Solid Design. Od teraz w nowych Skodach na masce nie będzie latającej strzały, a napis Skoda.

Skoda Erloq mat. prasowe

Skoda Erloq z zupełnie nowym style designu

Nowa Skoda Erloq nie otrzymała ostentacyjnej, świecącej Crystal Face w formie klasycznego grilla, a coś znacznie bardziej powściągliwy. Gładka czarna powierzchnia zapewnia miejsce na czujniki, takie jak radar i kamery. Jest wąski pasek świateł LED do jazdy dziennej, według najnowszych trendów oddzielone i niżej umieszczone i schowane reflektory. W topowej wersji zastosowano matrycową technologię LED z 36 segmentami – dwa razy więcej niż dotychczas i jedenaście procent jaśniejszą. To krok w dobrą stronę. Erloq wygląda nowocześniej z zachowaniem stylu i rozpoznawalności. Reszta nadwozia jest bardziej klasyczna. Skoda Erloq to siostrzany model Volkswagena ID.3, ale w porównaniu z nim prezentuje się znacznie ciekawiej. Całość dobrze komponuje się z kołami o średnicy od 19 do 21 cali i Elroq może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0,26.

