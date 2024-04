Nowa Dacia Spring wyceniona. Powróciły ceny z 2021 roku

Nowy pas przedni nawiązujący do większych modeli marki, przeprojektowane wnętrze z nowymi multimediami i cyfrowymi zegarami, lepsze plastiki, nowe elementy wyposażenia, a także systemy wspomagające kierowcę. Do tego większy bagażnik i dołączenie do gamy mocniejszego silnika. Oto szybki opis Dacii Spring po liftingu. Rumuński „elektryk” (choć tak naprawdę mówimy o modelu konstruowanym w Chinach i sprzedawanym m.in. pod marką Dongfeng) stał się teraz o wiele bardziej atrakcyjny. Jego starsza wersja straszyła nadmiernymi oszczędnościami. Z nowej mogą ucieszyć się nie tylko firmy carsharingowe.

Dacia Spring mat. prasowe

Ceny Dacii Spring wrócą do tych z 2021 roku

Dotychczas pozostawało jednak pytanie o cenę. Przy okazji debiutu w 2021 r. Spring kosztował mniej niż 80 tysięcy złotych. Ostatnio jednak cena sięgnęła 106 900 zł. Z jednej strony to wciąż mało, jak na nowe auto elektryczne. Z drugiej, to po prostu sporo pieniędzy, a niewiele dokładając można jeździć np. o wiele większym i bardziej „dojrzałym” MG4. Ile kosztuje Spring po liftingu? Poprawienie wyposażenia i ogólne ulepszenie auta mogłoby spowodować wzrost cen. Ale rywale nie śpią, a do segmentu budżetowych „elektryków” mają zamiar wkrótce dołączyć m.in. Volkswagen, Skoda, Ford czy Hyundai, nie mówiąc o markach z Chin. Spring nie może być za drogi - i nie jest.

