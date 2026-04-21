Europa staje się dla marek OMODA & JAECOO nie tylko rynkiem sprzedaży, ale również ważnym ośrodkiem badań nad jakością produktu oraz obsługą klienta. To część planu, który opiera się na inwestycjach w jakość i kompetencje oraz na budowie długofalowych relacji z klientem. Polska w tych planach odgrywa dla OMODA & JAECOO strategiczną rolę. W Warszawie działa już magazyn części zamiennych o powierzchni 2000 m² i wartości 12 mln euro, a liczba autoryzowanych salonów w Polsce, które połączone są z serwisami, przekroczyła 60. Teraz polski oddział OMODA & JAECOO będzie miał wpływ na wyszkolenie pracowników i jakość produktu. Dwudziestego marca w Warszawie zainaugurowało działalność Centrum Szkoleniowe OMODA & JAECOO, odpowiadające za rozwój kompetencji technicznych i sprzedażowych w regionie. Programy szkoleniowe obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie pracy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Klienci wybierają napędy hybrydowe

Marki OMODA & JAECOO inwestują w najnowsze technologie przyjazne użytkownikom, a klienci już dziś doceniają zalety hybrydowych napędów stosowanych przez OMODA & JAECOO. W pierwszym kwartale 2026 roku OMODA sprzedała w Polsce prawie 1,5 tysiąca samochodów hybrydowych plug-in, dystansując konkurencję w tym segmencie. Obecnie ponad 70% wszystkich rejestrowanych samochodów stanowią modele z układem Super Hybrid System. Przy takim udziale w rynku zaawansowanych technologicznie napędów niezbędne są zaawansowane szkolenia teoretyczne i praktyczne dla pracowników oraz kontrola jakości produktu.

Szkolenia dla całego regionu

„Oferujemy sesje dedykowane doradcom serwisowym i gwarancyjnym, a także technikom. W naszym centrum szkoleniowym sprzedawcy dowiadują się, co kryją w sobie nowe modele. Mamy też dwa dodatkowe pomieszczenia do tzw. szkoleń miękkich, gdzie przy biurku każdy może poszerzyć wiedzę teoretyczną” – podkreśla Łukasz Kozłowski, Dyrektor Działu Aftersales OMODA & JAECOO Polska. Nowoczesne centrum szkoleniowe rozwija kompetencje techniczne i sprzedażowe w całym regionie. „Będziemy obsługiwać wiele rynków europejskich, zaczynając od Skandynawii, przez kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, aż po Grecję” – wyjaśnia Łukasz Kozłowski.

Polski wkład w jakość produktu

OMODA & JAECOO bardzo starannie monitoruje kondycję samochodów i jest przygotowana na szybką reakcję w przypadku usterki. Do tego celu powołane zostało laboratorium gwarancyjne. Zadaniem tego działu centrum szkoleniowego jest zbadanie uszkodzenia, przygotowanie technologii naprawy oraz przesłanie pełnej dokumentacji pozwalającej na wprowadzenie usprawnień w procesie produkcji podzespołów i całego samochodu. „Laboratorium gwarancyjne ułatwi współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. To miejsce, w którym będziemy mogli w ramach gwarancji sprawdzić wszystkie wady wykryte, dokładnie je zbadać i przekazać naszym ekspertom ds. jakości odpowiednią informację zwrotną” – podkreśla Łukasz Kozłowski, Dyrektor Działu Aftersales OMODA & JAECOO Polska.

Inwestycja w przyszłość

„Dziś największym wyzwaniem jest przekonanie klienta, że marki, które reprezentujemy, nie pojawiły się w Polsce ani na rok, ani na dwa, ani na trzy. Zostajemy tutaj, inwestujemy i staramy się, aby nasze produkty były dopasowane do rynku, a ich jakość była jak najwyższa” – podkreśla Łukasz Kozłowski. Marki OMODA & JAECOO kładą dziś ogromny nacisk na zapewnienie pełnej obsługi aftersales. Od zapewnienia zaplecza magazynowego, przez placówki dealerskie zapewniające klientom i ich samochodom najwyższą jakość obsługi, aż po centrum szkoleniowe, którego zadaniem jest niezwłoczne uzupełnianie wiedzy, szybkie reagowanie na usterki i współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczo-rozwojowymi OMODA & JAECOO.

Wszystkie modele OMODA & JAECOO oferowane w Polsce objęte są standardową 7-letnią gwarancją lub do przebiegu 150 000 km – niezależnie od rodzaju napędu – a także 3-letnią ochroną bez limitu kilometrów. Najwyraźniej producent nabiera pewności siebie, ponieważ zaprezentowany w marcu najnowszy model OMODA 7 wchodzi na polski rynek z gwarancją aż na 8 lat i 160 tys. km.

Kluczowe inwestycje w organizację struktur, rozwój technologiczny oraz jakość obsługi oznaczają, że marki OMODA & JAECOO realizują plan długofalowej obecności w Europie. A wyniki sprzedaży jedynie przypieczętowują realizację planu.

