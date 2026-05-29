Hybrydy pozostają liderem rynku, a samochody elektryczne notują dynamiczne wzrosty, podczas gdy udział aut benzynowych i wysokoprężnych systematycznie maleje.

Reklama Reklama

Jak wynika z raportu ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów) w okresie od początku roku do końca kwietnia 2026 r. rejestracje nowych samochodów osobowych w UE wzrosły o 4,2 proc., pomimo utrzymujących się czynników geopolitycznych zwiększających niepewność i ryzyko pogorszenia sytuacji.

Rynek nadal korzystał z silnego popytu konsumentów na różne technologie zelektryfikowane, wspieranego przez nowe i zaktualizowane ulgi podatkowe oraz programy zachęt w największych krajach Europy. Samochody hybrydowe pozostają najpopularniejszym wyborem nabywców, podczas gdy udział aut elektrycznych zasilanych wyłącznie akumulatorami (BEV) osiągnął 19,7 proc. rynku. Z kolei hybrydy plug-in zdobyły 9,6 proc. udziału.

Czytaj więcej Premiery Gdyby Enzo Ferrari zobaczył Luce, prawdopodobnie kazałby odłączyć prąd Debiutujące Luce zamiast zachwytu wywołało w sieci prawdziwą burzę. Problemem nie jest nawet fakt, że to pierwsze elektryczne Ferrari. Więcej emocj...

Hybrydy numerem jeden w Europie

Do końca kwietnia 2026 r. samochody elektryczne na baterie odpowiadały za 19,7 proc. rynku UE wobec 15,3 proc. rok wcześniej. Rejestracje samochodów hybrydowych stanowiły 38,2 proc. rynku, utrzymując pozycję najchętniej wybieranego rodzaju napędu przez europejskich konsumentów. Jednocześnie łączny udział samochodów benzynowych i wysokoprężnych spadł do 30,2 proc. z 38,1 proc. rok wcześniej.

Elektryki notują rekordowe wzrosty

W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. zarejestrowano 746 899 nowych samochodów elektrycznych na baterie, co przełożyło się na 19,7 proc. udziału w rynku UE. Trzy z czterech największych rynków unijnych, które łącznie odpowiadały za 64 proc. wszystkich rejestracji BEV, odnotowały silne wzrosty: Włochy (+73,1 proc.), Francja (+48,2 proc.) i Niemcy (+41,3 proc.). Dla porównania Belgia (+1,1 proc.) zanotowała jedynie niewielki wzrost.

Dane za okres styczeń–kwiecień 2026 r. pokazują również wzrost liczby rejestracji samochodów hybrydowych do 1 447 864 sztuk. Wzrost ten był wspierany przede wszystkim przez Włochy (+25,5 proc.) i Hiszpanię (+19,7 proc.), przy pozytywnym wkładzie Niemiec (+6,6 proc.) i Francji (+2,3 proc.). Łącznie modele hybrydowe odpowiadały za 38,2 proc. całego rynku UE.

Rejestracje hybryd plug-in również rosły, osiągając poziom 364 067 sztuk w okresie styczeń–kwiecień 2026 r. Wzrost napędzały przede wszystkim Włochy (+99,2 proc.), Hiszpania (+64,3 proc.) i Niemcy (+17,6 proc.). W efekcie samochody typu plug-in hybrid stanowią obecnie 9,6 proc. wszystkich rejestracji w UE wobec 7,9 proc. w analogicznym okresie 2025 r.

Udział w rynku motoryzacyjnym różnych rodzajów napędów w EU w kwietniu 2026 r. Foto: Materiały prasowe

Benzyna i diesel coraz mniej popularne

Do końca kwietnia 2026 r. liczba rejestracji samochodów benzynowych spadła o 17,7 proc., przy spadkach na wszystkich głównych rynkach. Największy regres odnotowała Francja (-36,6 proc.), podczas gdy pozostałe kluczowe rynki również zanotowały dwucyfrowe spadki: Hiszpania (-18,6 proc.), Włochy (-18 proc.) oraz Niemcy (-17,2 proc.).

Przy 854 843 nowych samochodach zarejestrowanych w pierwszych czterech miesiącach roku udział aut benzynowych w rynku spadł do 22,5 proc. z 28,5 proc. rok wcześniej. Rynek samochodów z silnikami diesla również kontynuował trend spadkowy, choć w wolniejszym tempie – liczba rejestracji zmniejszyła się o 16,1 proc., a udział diesli w nowych rejestracjach wyniósł 7,7 proc.

Źródło: ACEA