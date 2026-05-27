Volkswagen Group Polska
W 2025 r. zarejestrowano w Polsce blisko 170 tysięcy samochodów Grupy Volkswagen. Spółka Volkswagen Group Polska, największy dystrybutor nowych samochodów w Polsce, dostarczyła 165 tysięcy sztuk, co oznacza średnio 660 aut każdego roboczego dnia. Zakład Volkswagen Poznań jest największym producentem samochodów w Polsce. W 2025 r. bramy zakładów opuściło 236 tysięcy pojazdów.
W 2025 r. prezeska zarządu Volkswagen Group Polska – Carla Wentzel – odebrała od ministra finansów Andrzeja Domańskiego dyplom za najwyższy podatek CIT odprowadzony do budżetu państwa w branży motoryzacyjnej przez spółkę Volkswagen Group Polska (264 mln zł). Koncern VW zbudował w Polsce także strukturę 19 spółek, które zatrudniają 22 tys. osób. Dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy osób znajduje zatrudnienie w sieci dealerskiej oraz u poddostawców.
W skład Grupy Volkswagena w Polsce wchodzą zarówno firmy odpowiadające za sprzedaż i dystrybucję pojazdów, jak i zakłady produkcyjne oraz spółki joint venture. Segment handlowy reprezentują Volkswagen Group Polska, Porsche Polska, Scania Polska oraz MAN Truck & Bus Polska. Zaplecze produkcyjne tworzą natomiast Volkswagen Poznań, MAN Trucks w Niepołomicach, MAN Bus w Starachowicach, Volkswagen Motor Polska w Polkowicach oraz Scania Production w Słupsku. Uzupełnieniem struktury są spółki joint venture – Brose Sitech w Polkowicach oraz IONWAY w Nysie.
Zakład VW w Poznaniu
W 2025 r. w zakładach Volkswagen Poznań wyprodukowano 236 tysięcy samochodów, co czyni je największym producentem samochodów w Polsce. Łącznie modele Caddy i Crafter powstają przy udziale 106 dostawców, a gotowe pojazdy trafiają na sześć kontynentów. Można je spotkać na drogach Azji, Australii czy Afryki. W styczniu tego roku z linii produkcyjnej zakładu Volkswagena w Poznaniu zjechał czteromilionowy samochód.
Około 70 proc. części (według wolumenu) wykorzystywanych do ich budowy pochodzi od dostawców zlokalizowanych w Polsce. Grupa Volkswagen każdego roku wytwarza w naszym kraju także miliony części i komponentów, które trafiają do wielu zakładów Grupy w Europie.
Odlewnia w Poznaniu w minionym roku wyprodukowała blisko 4,8 mln części i komponentów. W obszarze odlewania grawitacyjnego wyprodukowano ponad 2,1 mln głowic cylindrowych, w tym około 336 tys. głowic cylindrów do pojazdów hybrydowych. Powstała w 1996 r. poznańska odlewnia dostarczyła już ponad 100 mln komponentów do fabryk na całym świecie. Blisko 30 proc. samochodów wyprodukowanych w koncernie Volkswagen wyposażonych jest w komponent z odlewni Volkswagen Poznań.
Grupa Volkswagen od lat produkuje w Polsce także silniki. W tym obszarze specjalizuje się spółka Volkswagen Motor Polska zlokalizowana w Polkowicach. W 2025 r. wyprodukowano tam 620 tysięcy silników. Co 30 sekund z taśmy produkcyjnej zjeżdża nowa jednostka napędowa. W 2025 r. zakłady świętowały produkcję 15-milionowego silnika.
W 2025 r., według IBRM Samar, zarejestrowano w Polsce blisko 170 tysięcy nowych samochodów Grupy Volkswagen. Niemal 165 tysięcy z nich dostarczyła spółka Volkswagen Group Polska – to średnio 660 samochodów każdego roboczego dnia. Volkswagen Group Polska jest największym dystrybutorem nowych samochodów w naszym kraju. Spółka reprezentuje sześć marek: Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Škoda, Seat, Cupra i Audi. Do tak dobrych wyników w istotny sposób przyczyniła się spółka Volkswagen Financial Services. Ponad połowa (52 proc.) samochodów dostarczonych przez Volkswagen Group Polska została sfinansowana przez Volkswagen Financial Services.
W sumie, licząc od momentu powstania Volkswagen Group Polska, czyli od czerwca 2012 r., spółka dostarczyła polskim klientom już ponad 1,7 mln samochodów.
Grupa Volkswagen tworzy także największą sieć autoryzowanych salonów i serwisów w Polsce, obejmującą 441 punktów w 188 lokalizacjach. Codziennie z centralnego magazynu w Poznaniu do sieci dealerskiej wysyłanych jest ponad 64 tysiące części, co daje około 16 mln elementów rocznie.
W sumie spółki Grupy Volkswagen odprowadziły za 2024 r. ponad 743 mln zł podatku CIT w Polsce. Dane podatkowe za 2025 r. zostaną opublikowane w drugiej połowie bieżącego roku.
Carla Wentzel, prezeska zarządu Volkswagen Group Polska
– Sam podatek nie jest powodem do dumy, niemniej jest nim wielkość naszego biznesu oraz istotny wkład w polską gospodarkę i budżet państwa. W Polsce prowadzimy biznes i tutaj płacimy podatki. To istotny element naszej polityki –– podkreśla Carla Wentzel, prezeska zarządu Volkswagen Group Polska.
Dotychczasowe doświadczenia VW w Polsce wpłynęły na decyzję o kolejnej inwestycji. W listopadzie 2025 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni. Jest to inwestycja o wartości 1,5 mld zł, dzięki której marka Volkswagen Samochody Dostawcze będzie produkować tam najnowszą generację w pełni elektrycznego modelu eCrafter. Fabryka we Wrześni w tym roku będzie obchodziła 10-lecie istnienia. Została zbudowana od podstaw w 2016 r. nakładem ponad 4 mld zł.
Pod względem liczby zakładów produkcyjnych Polska jest drugim krajem Grupy Volkswagen w Europie, zaraz po Niemczech.
