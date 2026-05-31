Spadkobierca rodziny Agnellich, John Elkann, który stroni od rozgłosu medialnego, ostatnio bardzo chętnie fotografuje się z pierwszym elektrycznym Ferrari.

Najpierw Elkann pojawił się na zdjęciach, kiedy Ferrari ujawniło wygląd wnętrza. Zdjęcie zostało wykonane w San Francisco, bo tam projektowane było pierwsze elektryczne Ferrari. Na fotografii obok Elkanna znajdują się CEO Ferrari Benedetto Vigna, szef działu designu Ferrari Flavio Manzoni oraz ludzie, którzy zaprojektowali Luce, czyli Jony Ive i Marc Newson. Studio projektowe LoveFrom, założone przez Sir Jony’ego Ive’a, byłego szefa designu Apple, i Marca Newsona, przez pięć lat współpracowało z Ferrari przy projektowaniu modelu Luce.

Spotkanie w San Francisco. Foto: Materiały prasowe

Ferrari oddało projekt w ręce twórców telefonu

Bezsprzecznie proporcje samochodów to kwestia ponadczasowa. W przypadku Ferrari, marki produkującej supersportowe samochody, to kluczowa sprawa. Czego znakomitym przykładem był pierwszy SUV Ferrari. Środowisko sceptycznie podchodziło do pomysłu wprowadzenia na rynek SUV-a Ferrari. Ale gdy klienci zobaczyli Purosangue, krytyka ucichła. Znakomite proporcje, nowoczesny design przypominający rzeźbę i silnik V12 umieszczony centralnie z przodu skutecznie wygasiły krytyczne głosy.

Pozostaje zagadką, dlaczego w przypadku modelu Luce Ferrari zleciło zaprojektowanie modelu studiu LoveFrom, skoro Manzoni odnosi takie sukcesy. Rozumiemy, że pierwsze elektryczne Ferrari musi być przełomowe, również pod względem wyglądu. I wnętrze Luce jest przełomowe. Nawiązuje stylem i przełącznikami do przyjemności obsługi znanej sprzed dekad i wprowadza nowoczesne wyświetlacze, znakomicie łącząc zalety obu rozwiązań. Ale wygląd zewnętrzny łamie wszystkie zasady, zaczynając od proporcji, które przez lata budowały tak wyjątkowy wizerunek marki.

Po ujawnieniu 25 maja 2026 r. wyglądu Luce akcje Ferrari spadły o ponad 8 proc. – informuje agencja Reuters. Anthony Dick, analityk rynku motoryzacyjnego z Oddo BHF, podkreśla, że giełdowa reakcja jest „zdecydowanie najostrzejszą, jaką widzieliśmy w przypadku projektu samochodu”.

Papież w najcichszym Ferrari w historii

W tych okolicznościach John Elkann zabiera Ferrari Luce do Castel Gandolfo pod Rzymem, by pokazać je Ojcu Świętemu. Najnowszy elektryczny model prezentuje papieżowi Raffaele De Simone, kierowca testowy Ferrari. Opowiada o szczegółach zarządzania mocą. Leon XIV odbywa nawet przejażdżkę najcichszym w historii Ferrari, a Elkann wyjaśnia papieżowi, że Luce to pierwsze w historii pięcioosobowe Ferrari.

John Elkann, obecny przywódca przemysłowego imperium rodziny Agnelli, stoi dziś na czele Exor N.V. – holdingu kontrolującego m.in. Stellantis i Ferrari. Urodzony w Nowym Jorku, wychowany we Francji i we Włoszech, Elkann uchodzi za nowoczesnego, dyskretnego menedżera, który w przeciwieństwie do charyzmatycznego dziadka unika medialnego rozgłosu. Ostatnio jednak chętnie fotografuje się przy pierwszym elektrycznym Ferrari.

Agnelli, Exor i imperium warte miliardy euro

Włoska dynastia Agnelli, od pokoleń związana z motoryzacją przez markę Fiat, dziś działa poprzez holding Exor, kontrolowany w 56,9 proc. przez Agnellich. Exor posiada udziały m.in. w Stellantis (15,5 proc. akcji) i Ferrari (19,5 proc. akcji). Stellantis skupia portfolio takich marek jak Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS Automobiles, Maserati, Jeep, Lancia, Chrysler, Dodge, Ram i Abarth. Fuzja PSA i FCA z 2021 r. to efekt rodzinnej wizji Agnellich, która miała przeciwdziałać chińskiej ekspansji poprzez skalę działania i szeroką gamę marek.

Agnelli są od ponad stu lat związani z marką Fiat. To Giovanni Agnelli senior w 1899 r. współtworzył Fabbrica Italiana Automobili Torino. Fiat szybko stał się symbolem włoskiej motoryzacji i podstawą fortuny rodziny. W kolejnych dekadach Agnelli rozbudowali imperium, inwestując nie tylko w przemysł samochodowy, ale też w bankowość, media i sport. Najbardziej znaną postacią był Gianni Agnelli („L’Avvocato”), przez dekady ikona włoskiej elity, łączący rolę przemysłowca, politycznego gracza i mecenasa sztuki. Po jego śmierci stery w rodzinie przejęli John Elkann i jego rodzeństwo – to oni odpowiadają za przekształcenie Fiata w Stellantis oraz inwestycje Exor w Ferrari. Agnelli pozostają symbolem włoskiej gospodarki, a ich majątek i wpływy zapewniają im miejsce w czołówce najbardziej wpływowych rodzin biznesowych Europy.

John Elkann, wnuk Gianniego i obecny lider Exor, jest uważany za „nową twarz” klanu – wychowany we Francji i USA, świetnie łączy włoskie korzenie z globalnym spojrzeniem. Szacowany majątek klanu Agnelli to ok. 38 mld euro.

Ferrari nie musiało do dziś tłumaczyć się ze swoich decyzji

Przez dekady Ferrari wyznaczało trendy i rzadko musiało tłumaczyć swoje decyzje klientom. Tym razem jest odwrotnie – to Ferrari musi przekonywać świat, że jego wizja przyszłości ma sens. A skoro do promocji pierwszego elektrycznego modelu zaangażowano nie tylko projektantów, inżynierów i kierowców testowych, można odnieść wrażenie, że w Maranello zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.