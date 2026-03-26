Początek 2026 roku potwierdza wyraźny trend wzrostowy. W lutym zarejestrowano w Polsce 1659 samochodów OMODA & JAECOO – 1147 przypadło na markę OMODA, a 512 na JAECOO. Co istotne, aż 70,4% sprzedaży stanowiły modele z układem Super Hybrid System, zarówno w wersji full hybrid, jak i plug-in. Hybrydy stały się fundamentem oferty. W segmencie plug-in hybrid marki osiągnęły w lutym 15,6% udziału w rynku. Liderem została OMODA 9 Super Hybrid (364 rejestracje), a JAECOO 7 Super Hybrid uplasowało się na trzecim miejscu z wynikiem 209 egzemplarzy. W całym 2025 roku zarejestrowano 14 972 samochody OMODA & JAECOO, co przełożyło się na 2,51% udziału w rynku. To moment, w którym rozwój infrastruktury staje się kluczowy.

Sieć i logistyka – fundament, który rozwija się równie dynamicznie jak sprzedaż

OMODA & JAECOO posiadają dziś w Polsce 50 autoryzowanych punktów dealerskich, a sieć ma być dalej rozbudowywana. Przy takiej dynamice sprzedaży kluczowe staje się skrócenie dystansu między klientem a serwisem. W Duchnicach pod Warszawą działa centralny magazyn części o powierzchni 2 tys. m², a w planach jest kolejny obiekt dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. W marcu 2026 uruchomiono także centrum szkoleniowe w Warszawie – zbudowane w niespełna pięć miesięcy. Przeszkolono już ponad 700 pracowników, co jasno pokazuje skalę ambicji.

Gwarancja – argument, który sprzedaje spokój

Istotnym argumentem pozostaje pakiet gwarancyjny, który wyraźnie wykracza poza rynkowy standard. 7 lat lub 150 tys. km ochrony podstawowej to dziś poziom, który staje się wyznacznikiem marek aspirujących do wyższych segmentów. Istotne jest też rozszerzenie opieki gwarancyjnej OMODA & JAECOO dla napędów zelektryfikowanych – 8 lat lub 160 tys. km na baterię trakcyjną, silnik elektryczny i moduły sterujące. Do tego 3 lata gwarancji na lakier, 12 lat ochrony antykorozyjnej oraz 2 lata na części i akcesoria bez limitu przebiegu. Tak szeroka opieka gwarancyjna pozwala dokładnie przewidzieć koszty eksploatacji i zapewnić komfort użytkowania na lata. Do tego w przypadku unieruchomienia samochodu dochodzi całodobowa pomoc drogowa, samochód zastępczy, hotel oraz transport, a wsparcie obejmuje teren całej Unii Europejskiej. W praktyce to próba zbudowania poczucia bezpieczeństwa, które często jest ważniejsze niż specyfikacja auta.

Bezpieczeństwo – pełny pakiet już w standardzie

Marki OMODA & JAECOO dbają o klientów nie tylko w momencie, kiedy odwiedzają serwis, ale przede wszystkim podczas podróży. Producent traktuje wyposażenie związane z bezpieczeństwem jako fundament, a nie opcję. W przypadku debiutującego modelu OMODA 7 Super Hybrid standard obejmuje zestaw systemów, który jeszcze niedawno był domeną wyższych segmentów. Mowa o autonomicznym hamowaniu awaryjnym, stabilizacji toru jazdy i kontroli przechyłów, a także systemach wspierających ruszanie i zjazd ze wzniesień. Uzupełnieniem są rozwiązania działające „po fakcie” – jak hamowanie pokolizyjne czy system eCall. Na liście wyposażenia znajduje się również pełen pakiet poduszek powietrznych: przednich, bocznych i kurtynowych (z przodu i z tyłu), a także centralnej – chroniącej pasażerów przy zderzeniach bocznych – oraz poduszki kolanowej kierowcy. To konfiguracja, która jasno pokazuje kierunek: maksymalizacja ochrony bez konieczności dopłacania. Równie rozbudowany jest pakiet systemów wsparcia kierowcy. Adaptacyjny tempomat współpracujący z utrzymaniem pasa ruchu, asystent zmiany pasa, monitoring martwego pola czy funkcja jazdy w korku tworzą spójny system półautonomicznej jazdy. Dochodzą do tego ostrzeganie przed kolizją z przodu i z tyłu, inteligentne unikanie zderzeń oraz system ostrzegający przy otwieraniu drzwi – także dla pasażerów tylnego rzędu. W wersji Premium pojawia się rozwiązanie, które najlepiej sprawdza się w codziennym użytkowaniu: zdalne parkowanie. Możliwość manewrowania autem z poziomu kluczyka lub aplikacji to nie technologiczny gadżet, ale realne wsparcie w ciasnych, miejskich przestrzeniach – tam, gdzie każdy centymetr i każda kropla cierpliwości mają znaczenie.

Sprzedaż to dopiero początek

OMODA & JAECOO posiadają świeżą gamę modelową i atrakcyjne ceny, co ułatwia dynamiczne wejście na rynek. Producent ma jednak świadomość wyzwań polskiego rynku. Lojalności klienta nie buduje się przy odbiorze auta, ale podczas wizyt w serwisie. I to właśnie tam rozstrzyga się, czy dynamiczny start przerodzi się w trwałą pozycję na rynku.

