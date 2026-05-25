VinFast i spółka ElectroMobility Poland startowały praktycznie w tym samym czasie. Dziś jednak Wietnamczycy mają w gamie już 15 modeli i rozwijają sprzedaż na kolejnych rynkach, w tym w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku VinFast ogłosił utworzenie oficjalnego przedstawicielstwa nad Wisłą. Na początek do sprzedaży mają trafić modele VinFast VF 6, VinFast VF 7 i VF 8.

Kluczem do rozwoju VinFasta są skutery. Prywatna firma sprzedaje w Wietnamie około pół miliona motocykli elektrycznych rocznie. To gigantyczny rynek – w kraju liczącym niemal 94 mln mieszkańców co roku rejestrowanych jest około miliona motocykli. Le Thi Thu Thuy z zarządu Vingroup podkreśla, że dynamicznie rosnący rynek wietnamski ma ogromny potencjał. Obecnie na 1000 Wietnamczyków przypada mniej niż 30 samochodów, podczas gdy w Tajlandii jest to już 204, w krajach rozwijających się 400, w Polsce ponad 600, a w USA 790. Le Thi Thu Thuy twierdzi, że kiedy roczne dochody na mieszkańca przekroczą 3 tys. dol., Wietnam zacznie przesiadać się ze skuterów do samochodów.

VF 8 po liftingu. Większy komfort i nowa architektura

Odświeżony VF 8 to pierwszy model marki, który przeszedł tak dużą modernizację, i jednocześnie jeden z najważniejszych produktów w portfolio producenta. W kabinie centralne miejsce zajmuje ekran systemu infotainment o przekątnej 12,9 cala. Auto oferuje również wirtualnego asystenta głosowego oraz ośmiogłośnikowy system audio.

Nowa generacja została zbudowana na zmodyfikowanej platformie z zawieszeniem wyposażonym w regulowane amortyzatory. VinFast chwali się także nową architekturą elektryczną i elektroniczną opracowaną przez własnych inżynierów.

Pod maską – a właściwie pod podłogą – pracuje silnik elektryczny o mocy 170 kW (228 KM) i momencie obrotowym 330 Nm. Napęd trafia na przednie koła, a kierowca może wybierać między trybami Eco, Normal i Sport. Akumulator o pojemności 60,13 kWh ma zapewniać do 500 km zasięgu według normy NEDC. Producent deklaruje też, że ładowanie od 10 do 70 proc. zajmie mniej niż 30 minut.

Na pokładzie znalazł się również system zarządzania temperaturą ITM, odpowiadający za chłodzenie i ogrzewanie akumulatora, silnika oraz elektroniki. Nie zabrakło też pakietu systemów ADAS, obejmującego m.in. aktywny tempomat, asystenta jazdy autostradowej, utrzymanie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola oraz kamery 360 stopni.

Zamówienia na nowego VF 8 w Wietnamie ruszą 27 maja 2026 r. W Polsce aktualna generacja VF 8 kosztuje 149 tys. zł. Samochód objęty jest gwarancją na siedem lat lub 160 tys. km, natomiast akumulator – osiem lat lub 160 tys. km. Pierwsze dostawy odświeżonej wersji zaplanowano na koniec lipca 2026 r.

Od makaronu ryżowego do motoryzacyjnego giganta

Za VinFastem stoi Vingroup – największy prywatny konglomerat w Wietnamie, działający m.in. w nieruchomościach, turystyce, handlu, elektronice, ochronie zdrowia, szkolnictwie, hotelarstwie czy rolnictwie. Właścicielem firmy jest Pham Nhat Vuong, który po studiach w Moskwie rozwijał biznes na Ukrainie, handlując suszonym makaronem ryżowym. W 2009 r. jego firmę przejęło Nestlé za 150 mln dol.. To właśnie ten kapitał stał się fundamentem budowy największego przemysłowego projektu współczesnego Wietnamu.