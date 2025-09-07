Ta zmiana to nie tylko kosmetyka. To próba odzyskania klientów, którzy w zalewie nowych marek - od Tesli po chińskie BYD, MG czy NIO - potrzebują punktów odniesienia i tradycji. Volkswagen przez lata miał coś, czego nie da się kupić ani wymyślić - nazwy zakorzenione w świadomości kierowców. I z tego lekką ręką zrezygnował. Eksperci nie mają wątpliwości: rezygnacja z legendarnych nazw była strategicznym błędem. Uznane nazwy to ogromna przewaga nad konkurencją, bo budują zaufanie i emocjonalne więzi.

Volkswagen ID.Polo Foto: mat. prasowe

W tle mamy jednak dużo poważniejszy problem. Sam powrót do dawnych nazw nie rozwiąże kwestii, które realnie decydują o sukcesie na rynku. Volkswagen wciąż nie ma atrakcyjnego elektryka dla „typowego klienta indywidualnego” - auta przystępnego cenowo i oferującego realną alternatywę wobec tanich modeli chińskich marek. Dopiero zapowiadane samochody za około 25 tys. euro mają wypełnić tę lukę. Tymczasem konkurencja nie czeka i już teraz oferuje auta elektryczne tańsze i coraz lepiej wykonane.

Powrót do przeszłości Volkswagena

Historia zatacza koło - najpierw producenci odseparowywali elektryki w osobnych liniach modelowych, teraz wracają do wspólnego portfolio. Volkswagen stara się nadrobić stracony czas. Ostatecznie decyzja o porzuceniu numerków i skrótu ID. i powrocie do Golfów, Polo czy Passatów jest racjonalna - ale także spóźniona. Przez lata marka niepotrzebnie oddała pole konkurencji, eksperymentując z konwencją, która nie miała emocji. Jeśli teraz VW chce na powrót budować swoją siłę w erze elektryfikacji, musi zaoferować coś więcej niż znajome nazwy. Musi dostarczyć samochody, które faktycznie będą warte tych legendarnych emblematów.

Czy wiesz, że…

- Volkswagen Golf to drugi, po Toyocie Corolli, najlepiej sprzedający się samochód w historii motoryzacji - sprzedano ponad 37 milionów egzemplarzy

- Polo w ciągu blisko 50 lat rynkowej kariery sprzedało się w ponad 18 milionach sztuk i było jednym z najważniejszych modeli Volkswagena w Europie

- Oznaczenia ID. wprowadzono dopiero w 2018 roku, a pierwszym modelem był ID.3 - auto, które miało być „elektrycznym Golfem”, ale nigdy nie zdobyło jego statusu