Projekt autostrady D1 sięga korzeniami lat 30. XX wieku, kiedy po utracie części infrastruktury wskutek Układu Monachijskiego z 1938 r., władze rozpoczęły planowanie alternatywnych szlaków komunikacyjnych. Pierwsze prace budowlane ruszyły w 1939 roku, lecz wojna szybko je przerwała. Po wojnie, w 1945 roku, budowę wznowiono, jednak powojenny rząd komunistyczny w 1948 r. wstrzymał wszystkie prace nad autostradami, uznając je za zbędne. Dopiero 8 września 1967 roku, w obliczu rosnącego natężenia ruchu, podjęto decyzję o powrocie do projektu. Pierwszy odcinek, liczący 22,6 kilometra, oddano do użytku 12 lipca 1971 r., łącząc Spořilov z Mirošovicami. Budowa postępowała w kolejnych dekadach. W 1980 r. ukończono odcinek Praga–Brno, a w latach 90. i 2000. stopniowo rozbudowywano trasę w kierunku wschodnim. Do 2012 r. autostrada docierała już do granicy polskiej, tworząc połączenie z polską A1. Jednak brakował jednego kluczowego fragmentu.

10 kilometrów luksusu

Odcinek Říkovice–Přerov, liczący 10,1 kilometra, przez lata był źródłem konfliktów. Lokalni mieszkańcy protestowali przeciwko budowie autostrady w pobliżu swoich domostw, blokując proces wydawania niezbędnych zgód. Skutkowało to opóźnieniami w realizacji projektu, który pierwotnie miał zostać ukończony znacznie wcześniej. W międzyczasie kierowcy korzystali z alternatywnych tras prowadzących przez miasto Přerov lub objazdów autostradami D35 i D46, co generowało korki i znacznie wydłużało czas podróży. Ponadto brak tego krótkiego odcinka powodował, że ruch ciężki przechodził przez centrum miasta, co było uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak i dla przewoźników. Kiedy w końcu uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia, prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2022 roku. Pierwotnie zakończenie inwestycji planowano na marzec 2026 roku, jednak dzięki efektywnej realizacji projekt został ukończony prawie trzy miesiące wcześniej niż przewidywano.

Wiekopomna inwestycja

Na nową trasę D1 składa się 14 obiektów mostowych, w tym 940-metrowej estakady. Trasa została zaprojektowana z uwzględnieniem lokalnej topografii – znaczna część odcinka prowadzi na nasypach lub konstrukcjach mostowych. Wybudowano także ekrany akustyczne, mające zminimalizować uciążliwość hałasu dla okolicznych mieszkańców. Zrealizowano trzy węzły autostradowe, w tym rozbudowany węzeł Přerov Północ, który zapewnia sprawne połączenia z siecią dróg lokalnych. Ukończona autostrada D1 – której całkowity koszt oszacowano na niemal 7 miliardów koron czeskich – ma łączną długość 376 kilometrów, co czyni ją najdłuższą autostradą w Czechach. Na niektórych odcinkach w pobliżu Pragi notuje się natężenie ruchu wynoszące nawet 99 tysięcy pojazdów dziennie, co plasuje ją wśród najbardziej obciążonych szlaków komunikacyjnych w kraju. Trasa łączy kluczowe miasta Czech: Pragę, Jihlavę, Brno, Vyškov, Hulín, Přerov, Lipník nad Bečvou, Bělotín i Ostrawę. Stanowi również część europejskich tras międzynarodowych E50, E65 oraz E462, integrując Czechy z szerszą siecią dróg kontynentu.