Oliver Blume, który łączył funkcję prezesa Porsche i Grupy Volkswagena – rezygnuje z kierowania marką ze Stuttgartu
Decyzja, o której mówiło się od miesięcy, to odpowiedź na rosnącą presję inwestorów i katastrofalne wyniki finansowe Porsche. W pierwszym półroczu 2025 r. zysk koncernu spadł aż o 71 proc. do 718 mln euro, a w drugim kwartale sam zysk operacyjny sektora motoryzacyjnego zmniejszył się o 91 proc. Na sytuację wpłynęły cła w USA, które kosztowały firmę ok. 400 mln euro, a także problemy w Chinach i seria kosztownych restrukturyzacji.
Od momentu giełdowego debiutu Porsche w 2022 roku krytyka „podwójnej roli” Blume’a nie cichła. Wielu pytało, czy ktokolwiek jest w stanie równocześnie restrukturyzować gigantycznego Volkswagena i prowadzić Porsche. Teraz wątpliwości stały się faktem. Za kulisami trwają gorączkowe rozmowy o przyszłości. Głos ma nie tylko rada nadzorcza Volkswagena, ale przede wszystkim właściciele – rodziny Porsche i Piëch. To oni decydują o kursie marki. Według doniesień, preferencje są rozbieżne: jedni chcą wewnętrznego następcy, inni rozważają kandydatów z zewnątrz. Jedno jest pewne – decyzja zapadnie najpóźniej do początku 2026 roku.
Cieniem na dorobku Blume’a kładzie się również sprawa Cellforce, spółki zależnej Porsche, która miała dostarczać przełomowe baterie „Made in Germany”. Zamiast sukcesu – fala zwolnień i zarzuty, że projekt był od początku zbyt ambitny. Zamknięcie produkcji ogniw oznacza stratę setek miejsc pracy i pytania o los 60 mln euro dotacji rządowych. To kolejny przykład, jak trudno Europie konkurować z azjatyckimi gigantami w technologii akumulatorowej.
Problemy finansowe Porsche są na tyle poważne, że coraz głośniej mówi się o możliwym spadku z indeksu DAX. To byłby symboliczny cios dla producenta, który jeszcze niedawno uchodził za „klejnot w koronie” Volkswagena. Cięcia zatrudnienia w Stuttgarcie, kolejne programy oszczędnościowe i niepewność co do strategii elektryfikacji tylko wzmacniają poczucie kryzysu. Nazwiska potencjalnych następców nie padają oficjalnie, ale wiadomo, że w grze są zarówno menedżerowie z wewnątrz, jak i kandydaci spoza firmy. Brak stabilności i przeciągające się rozmowy budzą jednak niepokój akcjonariuszy. Dla inwestorów sytuacja jest paradoksalna: odejście Olivera Blume kończy krytykowaną „podwójną rolę”, ale wprowadza Porsche w jeszcze większą niepewność, co widać po kursie akcji. Przez ostatni rok akcje niemieckiej marki motoryzacyjnej spadły o 35 proc.
Największa ikona marki - Porsche 911 tu w wersji GT3
Oliver Blume – kariera w punktach
1968 – urodził się w Brunszwiku (Niemcy).
1994 – rozpoczął karierę w Audi, jako planista nadwozi.
2001-2003 – pełnił funkcję asystenta kontrowersyjnego Jose Ignacio Lopeza (menedżer, który przeszedł do Volkswagena, co wywołało ogromny skandal, nazwany później „Lopez Affair”. GM oskarżył go o kradzież poufnych dokumentów i know-how, sprawa trafiła do sądu), a później Franza-Josefa Paefgena w Audi (odpowiadał m.in. za rozwój techniczny, a w latach 1997-2002 był CEO Audi).
2009 – przeszedł do Seata, gdzie odpowiadał za produkcję.
2013 – dołączył do zarządu Porsche AG, odpowiedzialny był za produkcję i logistykę.
2015 – mianowany CEO Porsche AG, zastąpił Matthiasa Müllera. To za jego kadencji marka weszła w erę elektromobilności (Taycan) i rekordowe zyski.
2022 (wrzesień) – po odejściu Herberta Diessa został CEO Grupy Volkswagen, zachowując jednocześnie funkcję prezesa Porsche AG.
2022 (wrzesień) – nadzorował giełdowy debiut Porsche we Frankfurcie – jedno z największych IPO w Europie ostatnich lat.
2023-2024 – rekordowe wyniki sprzedaży i przychodów Porsche, ale narastająca krytyka podwójnej roli.
2025 – problemy z projektem Cellforce, spadek zysków o 71 proc., presja akcjonariuszy i ryzyko wypadnięcia z DAX.
sierpień 2025 – Blume decyduje się zrezygnować ze stanowiska CEO Porsche, by skupić się wyłącznie na Grupie VW.
Oliver Blume
Czy wiesz, że…
– Porsche było notowane na giełdzie we Frankfurcie już w 2022 r., ale od początku obawiano się konfliktu interesów z Grupą VW, która kontroluje spółkę.
– W 2024 r. Porsche osiągnęło rekordowe przychody ponad 3 mld euro i sprzedało 10 867 aut – mimo to rok później znalazło się w jednym z największych kryzysów w historii.
– Średnia marża operacyjna Porsche w złotych latach sięgała ponad 18 proc. – dziś spadła poniżej 10 proc.
