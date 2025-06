Inspiracją do tego projektu ma 50 lat. W połowie lat 70. Gregorio Rossi di Montelera, dziedzic słynnej firmy Martini & Rossi chciał drogowej wersji kultowego Porsche 917. Niemcy byli początkowo sceptyczni, ale nie chcieli odmawiać ważnemu wówczas sponsorowi. I tak narodził się jeden z najbardziej szalonych samochodów lat siedemdziesiątych. W tamtym projekcie również zdecydowana większość elementów mechanicznych pozostała niezmieniona. Estetyczne modyfikacje, takie jak kolor lakieru „Martini Silver” i alcantara we wnętrzu, zapewniły niewielkie, luksusowe wyróżnienie w porównaniu z samochodami wyścigowymi. Te cechy można znaleźć również w Porsche 963 RSP. Podczas gdy wyłożenie jednoosobowego wnętrza nie stanowiło problemu to malowanie okazało się większym wyzwaniem. Klasyczna farba słabo przylega do karoserii z włókna węglowego.

Porsche 963 RSP i w tle Porsche 917 Foto: mat. prasowe

Porsche 963 RSP zbudowany tylko w jednym egzemplarzu

Zaszczyt pierwszego publicznego występu przypadł trzykrotnemu zwycięzcy Le Mans i rekordziście toru Nurburgring Timo Bernhardowi. Przyszły właściciel obserwował dziewiczy wyjazd z daleka. Jest nim legendarny właściciel zespołu Roger Searle Penske, którego inicjały tworzą skrót nazwy auta - 963 RSP. Po 24-godzinnym wyścigu Le Mans, na którym będzie można zobaczyć unikatowe Porsche samochód zostanie przeniesiony do garażu, a w lipcu trafi na Goodwood Festival. Drogowe Porsche 963 RSP pozostanie w jednym egzemplarzu.

Porsche 963 RSP Foto: mat. prasowe