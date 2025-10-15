Najbardziej spektakularnym elementem obwodnicy jest most nad całą doliną Narwi. Obiekt o długości 1205 metrów to obecnie najdłuższy most w województwie podlaskim. Konstrukcja umożliwiła bezproblemowe przeprowadzenie drogi nad doliną rzeki i terenami zalewowymi. Co istotne, przestrzeń pod mostem pełni funkcję przejścia dla zwierząt. Znajdują się tam również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Do budowy mostu zużyto 40 tysięcy metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego – to równowartość około 5 tysięcy betoniarek. Wykorzystano także 6 tysięcy ton stali zbrojeniowej. Całość posadowiono na 1917 palach.

Droga o strategicznym znaczeniu

Via Baltica to nie tylko droga dla turystów jadących na Mazury czy do krajów bałtyckich. To przede wszystkim strategiczny szlak transportowy, którym poruszają się tysiące ciężarówek przewożących towary między północną a zachodnią Europą. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej droga nabiera dodatkowego znaczenia. Via Baltica jest kluczowa dla tzw. mobilności wojskowej, umożliwiając szybkie przemieszczanie wojsk NATO wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu. To element systemu bezpieczeństwa regionu. Realizacja polskiego odcinka Via Baltica trwała ponad dekadę. Łączny koszt wyniósł ponad 11 miliardów złotych, z czego blisko 6 miliardów pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Sama obwodnica Łomży otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (440,4 mln zł) oraz FEnIKS 2021-2027 (245,9 mln zł). – Koszt budowy wszystkich polskich odcinków wchodzących w skład szlaku Via Baltica to ponad 11 mld zł. Dofinansowaniem ze środków UE objęta była budowa prawie całej trasy, a jego wysokość to blisko 6 mld zł - komentuje dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Polska pierwsza, kraje bałtyckie w tyle

Zakończenie budowy polskiego fragmentu Via Baltica to sukces, ale cała trasa od Helsinek do Warszawy nadal nie jest skończona. Fragmenty po stronie Litwy, Łotwy i Estonii pozostają w różnym stopniu zaawansowania. Kraje bałtyckie stopniowo rozbudowują infrastrukturę, jednak tempo prac jest wolniejsze niż zakładano. Równolegle do Via Baltica realizowany jest projekt Rail Baltica – nowoczesna infrastruktura kolejowa o europejskim standardzie torowym, która ma zapewnić szybkie połączenie między krajami bałtyckimi a resztą kontynentu. Pierwsze odcinki mają zostać oddane do użytku do 2030 r.. Choć budowa została zakończona, pozostają do zaadresowania kolejne wyzwania. Kierowcy pojazdów elektrycznych sygnalizują potrzebę rozwoju infrastruktury do ładowania wzdłuż trasy. Potrzebne są także miejsca obsługi podróżnych na niektórych odcinkach oraz rozbudowa sieci stacji tankowania.