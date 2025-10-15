Aktualizacja: 15.10.2025 09:16 Publikacja: 15.10.2025 06:24
Polski odcinek Via Baltica ma około 310 km długości
Foto: GDDKiA
Via Baltica to fragment międzynarodowej drogi E67 biegnącej od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno aż do Warszawy. W Polsce trasa prowadzi drogą ekspresową S61 od granicy z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej, a następnie S8 do stolicy. Łącznie to 310 kilometrów nowoczesnej infrastruktury drogowej. Znaczenie Via Baltica wykracza daleko poza granice Polski. Obwodnica Łomży była ostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S61, istotnej nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale i dla Europy. Trasa jest elementem dwóch kluczowych korytarzy transeuropejskiej sieci TEN-T: Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. To najważniejsze połączenie drogowe między państwami bałtyckimi.
Czytaj więcej
W ciągu budowanej trasy S1 powstała jedna z najdłuższych i najwyższych estakad w Polsce. Kierowcy...
Nowo oddany odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno ma 12,9 km długości i wyprowadza cały ruch tranzytowy z miasta. Wartość kontraktu przekroczyła 713 mln zł. W ramach inwestycji powstały trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ. Historia budowy tego odcinka przypomina jednak tor przeszkód. Pierwszy wykonawca – włoska firma Toto – podpisał umowę w październiku 2018 r.. Mimo że w listopadzie 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, robót nigdy nie rozpoczął. W maju 2021 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z nierzetelnym wykonawcą. Kolejny przetarg wygrało konsorcjum NDI w grudniu 2021 r., które wyceniło inwestycję na 660 mln zł. Okazało się jednak, że firma nie spełnia wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych. W styczniu 2022 r. wybór oferty został unieważniony. Trzecie podejście przyniosło wreszcie skutek. W maju 2022 r. umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor. Zaledwie tydzień później firma przejęła plac budowy, a we wrześniu 2024 r. udostępniono pierwszą jezdnię. Druga została otwarta dokładnie rok później.
Najbardziej spektakularnym elementem obwodnicy jest most nad całą doliną Narwi. Obiekt o długości 1205 metrów to obecnie najdłuższy most w województwie podlaskim. Konstrukcja umożliwiła bezproblemowe przeprowadzenie drogi nad doliną rzeki i terenami zalewowymi. Co istotne, przestrzeń pod mostem pełni funkcję przejścia dla zwierząt. Znajdują się tam również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Do budowy mostu zużyto 40 tysięcy metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego – to równowartość około 5 tysięcy betoniarek. Wykorzystano także 6 tysięcy ton stali zbrojeniowej. Całość posadowiono na 1917 palach.
Via Baltica to nie tylko droga dla turystów jadących na Mazury czy do krajów bałtyckich. To przede wszystkim strategiczny szlak transportowy, którym poruszają się tysiące ciężarówek przewożących towary między północną a zachodnią Europą. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej droga nabiera dodatkowego znaczenia. Via Baltica jest kluczowa dla tzw. mobilności wojskowej, umożliwiając szybkie przemieszczanie wojsk NATO wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu. To element systemu bezpieczeństwa regionu. Realizacja polskiego odcinka Via Baltica trwała ponad dekadę. Łączny koszt wyniósł ponad 11 miliardów złotych, z czego blisko 6 miliardów pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Sama obwodnica Łomży otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (440,4 mln zł) oraz FEnIKS 2021-2027 (245,9 mln zł). – Koszt budowy wszystkich polskich odcinków wchodzących w skład szlaku Via Baltica to ponad 11 mld zł. Dofinansowaniem ze środków UE objęta była budowa prawie całej trasy, a jego wysokość to blisko 6 mld zł - komentuje dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.
Zakończenie budowy polskiego fragmentu Via Baltica to sukces, ale cała trasa od Helsinek do Warszawy nadal nie jest skończona. Fragmenty po stronie Litwy, Łotwy i Estonii pozostają w różnym stopniu zaawansowania. Kraje bałtyckie stopniowo rozbudowują infrastrukturę, jednak tempo prac jest wolniejsze niż zakładano. Równolegle do Via Baltica realizowany jest projekt Rail Baltica – nowoczesna infrastruktura kolejowa o europejskim standardzie torowym, która ma zapewnić szybkie połączenie między krajami bałtyckimi a resztą kontynentu. Pierwsze odcinki mają zostać oddane do użytku do 2030 r.. Choć budowa została zakończona, pozostają do zaadresowania kolejne wyzwania. Kierowcy pojazdów elektrycznych sygnalizują potrzebę rozwoju infrastruktury do ładowania wzdłuż trasy. Potrzebne są także miejsca obsługi podróżnych na niektórych odcinkach oraz rozbudowa sieci stacji tankowania.
Czytaj więcej
Na południu Polski trwa realizacja jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych osta...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Via Baltica to fragment międzynarodowej drogi E67 biegnącej od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno aż do Warszawy. W Polsce trasa prowadzi drogą ekspresową S61 od granicy z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej, a następnie S8 do stolicy. Łącznie to 310 kilometrów nowoczesnej infrastruktury drogowej. Znaczenie Via Baltica wykracza daleko poza granice Polski. Obwodnica Łomży była ostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S61, istotnej nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale i dla Europy. Trasa jest elementem dwóch kluczowych korytarzy transeuropejskiej sieci TEN-T: Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. To najważniejsze połączenie drogowe między państwami bałtyckimi.
Coraz częściej pojawiają się przecieki na temat nowych planów Audi, które zamierza wprowadzić na rynek luksusowy...
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna długo oczekiwany remont autostrady A1 na odcinku między...
Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło decyzję, która może zdefiniować nowy rozdział w globalnej rywalizacji tech...
Rok 2025 przynosi przetasowania na najwyższych szczeblach europejskiej motoryzacji. W tym samym tygodniu dwie wa...
Decyzja, która jeszcze kilka miesięcy temu wydawała się plotką, teraz stała się faktem: Porsche wycofuje się z s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas