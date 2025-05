Geely Auto to czołowy chiński producent samochodów i pionier w zakresie inteligentnej mobilności. Dla tej chińskiej firmy to debiut na polskim rynku, chociaż Chińczycy dali się już poznać chęcią zainwestowania w projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera czy też faktem posiadania w swoim portfolio marki Volvo. Ale o tym później. Przedstawicielem na polski rynek będzie Jameel Motors. Firma pochodząca z Bliskiego Wschodu z ponad 70-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Prowadzi swoją działalność w ponad 10 krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie, Azji i Australii.

Teraz Geely Auto i Jameel Motors podpisali porozumienie o rozpoczęciu dystrybucji samochodów z napędami alternatywnymi (NEV) w Polsce. Po raz pierwszy klienci w Polsce zyskają dostęp do zaawansowanej oferty pojazdów Geely Auto. W pierwszej fazie Jameel Motors skoncentruje się na dystrybucji dwóch modeli: Geely EX5 – nowoczesnego SUV-a elektrycznego, a następnie modelu typu plug-in hybrid (PHEV) z segmentu C-SUV. - Rozszerzając naszą ofertę pojazdów nowej generacji, zapewniamy polskim kierowcom jeszcze większą swobodę i elastyczność w zakresie mobilności – jednocześnie aktywnie wspierając krajową transformację w kierunku ekologicznej mobilności. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak innowacyjną firmą jak Geely Auto, w dziedzinie technologii motoryzacyjnej i zrównoważonego rozwoju - powiedziała Jasmmine Wong, CEO Jameel Motors. - Wierzymy, że to partnerstwo to nie tylko korzystna inicjatywa biznesowa, przynosząca wartość naszym klientom, zespołom i akcjonariuszom, lecz także ważny krok w rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej – poprzez wprowadzenie na rynek inteligentnych, zrównoważonych i wysokiej jakości pojazdów - skomentował Moe Wong, Wiceprezes Geely Auto International Corporation.

Geely EX5 Foto: mat. prasowe

Na początku oferowane będą dwa modele - kompaktowy SUV (segment C-SUV) z napędem typu plug-in hybrid i elektryczny SUV Geely EX5. Obydwa modele są zbudowane na innowacyjnej modułowej i autorskiej platformie Geely — Global Inteligent Electric Architecture. Opcją dodatkową jest trzeci model spory, dobrze wyposażony SUV z napędem hybrydowym. Firma Geely to chiński koncern, który przez ostatnie lata wyrósł na jednego z najbardziej wpływowych graczy w światowym przemyśle motoryzacyjnym. Firma została założona w 1986 roku przez Li Sufu, który nadal nią kieruje. Aktualnie jest jedną z największych prywatnych firm motoryzacyjnych w Chinach. W 2010 roku Geely kupiło od Forda Volvo Cars. To bardzo ważne wydarzenie w historii, bo po raz pierwszy chińska firma przejęła prestiżowego europejskiego producenta samochodów. Geely jest udziałowcem i właścicielem wielu marek. W portfolio znajdziemy np. Polestar, Lynk&Co, Lotus, London Eletric Vehicle Company, Smart, Proton. W 2018 roku Geely zostało największym pojedyńczym udziałowcem Mercedesa (posiada blisko 10 proc. akcji). Holding Geely inwestuje również w lotnictwo, szybką kolej i satelity.