W Warszawie pojawiło się unikatowe Pagani. Dwa lata temu pisał o nim cały świat

Pagani Zonda HP Barchetta to prezent właściciela, Horacio Pagani dla… siebie samego (stąd skrót HP w nazwie auta) i jednocześnie był to koniec produkcji legendarnej Zondy. Powstały trzy egzemplarze, z czego dwa trafiły do sprzedaży. Cena za jeden egzemplarz – 15 000 000 euro czyli około 64 mln złotych. Auto zbudowane zostało w specjalnym oddziale Pagani o nazwie „Uno-di-Uno“, który zajmuje się wyjątkowymi zleceniami i budową limitowanych serii. Nawozie 760 konnego roadstera zbudowane jest z połączenia tytanu i karbonu. Barchetta ma obciętą przednią szybę i miniaturowe boczne okna. Przednie koła mają 20 cali, tylne mają rozmiar 21 cali. We wnętrzu znalazły się fotele z modelu Huayra. Do napędu posłużył silnik V12, o pojemności 7,3 litra i wspomnianej mocy 760 KM, który jak we wszystkich modelach Pagani pochodzi od AMG. Do przeniesienia mocy na tylną oś służy manualna, sześciobiegowa przekładnia.

Pagani Zonda HP Barchetta powstała w trzech egzemplarzach Foto: mat. prasowe

Czarna limitowana Zonda uczestniczyła ponad dwa lata temu w wypadku

Czarna Zonda, na brytyjskich numerach rejestracyjnych, która pojawiła się na ulicach Warszawy brała udział nieco ponad dwa lata temu w wypadku, z którego wideo obiegło cały świat. Doszło do niego w Zagrzebiu (Chorwacja) podczas przejazdu kilku supersamochodów. Pagani jadące drugie w kolejce nieco zboczyło ze swojego toru jazdy i uderzyło w samochód nadjeżdżający z przeciwka. W sieci pojawiło się nagranie i szereg zdjęć uszkodzonego auta. Siła uderzenia była na tyle mocna, że urwało tylne lewe koło. Jak widać na warszawskich ulicach auto zostało przywrócone do stanu fabrycznego.