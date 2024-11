Chińczycy prezentują super hybrydę. W przyszłości może trafić do modeli Volvo

Po tym jak chińscy producenci samochodów w ostatnich latach promowali głównie e-mobilność, obecnie coraz częściej pochylają się napędom hybrydowym typu plug-in. Zaczęło się od BYD, który pod koniec maja tego roku zaprezentowano układ napędowy DM 5.0 PHEV, który ma zapewnić zasięg 2100 km. Następnie Roewe, marka Grupy SAIC, ustanowiła nowy rekord świata pod względem zasięgu. Oficjalnie potwierdzone przez Komisję Rekordów Guinnessa, sedan PHEV D7 DMH przejechał za jednym ładowaniu i tankowaniu 2208 km. Teraz Geely przedstawiła nową hybrydę plug-in o nazwie NordThor 2.0. Chińska marka podaje maksymalny łączny zasięg swojego nowego napędu wynoszący 2390 km. Powinno to odpowiadać średniemu zużyciu na poziomie 2,67 l/100 km. Do Geely należy Volvo, Lotus i Polestar oraz buduje wraz z Mercedesem samochody elektryczne pod marką Smart.

Reklama

Czytaj więcej Na prąd Akumulator jakiego jeszcze nie było. Samsung zapowiada seryjną produkcję Samsung zapowiada produkcję rewolucyjnego akumulatora półprzewodnikowego. Bateria ma wystarczyć na 20 lat, pozwolić na przejechanie w tym czasie ponad 900 tys. km i ładować się w dziewięć minut.

Roewe D7 DMH mat. prasowe

Hybryda plug-in z zasięgiem 2390 km

Za część silnika spalinowego w hybrydzie PHEV odpowiada wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 112 KM, który może być zasilany także metanolem i charakteryzuje się szczególnie wysoką sprawnością cieplną wynoszącą 46,5 proc. Częściowo odpowiedzialny za to jest system ogrzewania, który doprowadza go do temperatury roboczej o 40 procent szybciej. W skrzyni biegów znajdują się dwa silniki elektryczne, ale moc na koła przenosi tylko trzeci silnik o mocy 218 KM. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe dostarczane są przez dostawców Xinwangda lub Svolt. Ich pojemność wynosi 19 i 29 kWh. Opatentowana technologia ma sprawić, że napęd NordThor 2.0 będzie napędzać samochód nawet w przypadku awarii jednego z silników, nawet jeśli jest to silnik spalinowy.