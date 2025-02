W 2040 roku jeden z najważniejszych mostów w Europie, łączący północ z południem zostanie całkowicie przebudowany. Zgodnie z koncepcją programu budowy mostu rozbudowa całego odcinka przewidziana jest na lata 2029–2047. Budowa samego mostu "Europa Bridge" rozpocznie się w 2040 roku i ma potrwać cztery lata. Szczegóły metody budowy i organizacji ruchu nie zostały jeszcze ustalone. Most stanowi centralny element autostrady Brenner (A13), przez którą co roku przejeżdża kilka milionów aut. Na tej trasie panuje szczególnie duży ruch. Ze względu na wiek mostu i duże natężenie ruchu austriacki operator autostrady ASFINAG podjął decyzję o jego zburzeniu i zastąpieniu nowym. Jednak już teraz na wcześniejszym moście Lueg rozpoczęły się prace remontowe, które potrwają kilka lat.

Ponieważ Most Europejski jest ważną arterią komunikacyjną, konieczne jest dokładne planowanie w celu utrzymania jak największej przepustowości ruchu na etapie budowy. Już teraz wiadomo, że budowa doprowadzi do powstania wąskiego gardła na trasie przez Brenner. Most zbudowano w latach 1959–1963, ma długość 815 metrów, wysokość 190 metrów nad rzeką Sill i w momencie otwarcia był najwyższym mostem w Europie. Renowacja mostu Europy nie jest jedyną dużą inwestycją budowlaną na autostradzie Brenner. Na najbliższe lata zaplanowano szereg projektów renowacyjnych i nowych inwestycji budowlanych.

Przez most Europejski przejeżdża rocznie kilka milionów aut

Biorąc pod uwagę liczne prace budowlane na autostradzie Brenner, w nadchodzących dekadach należy spodziewać się znacznych korków. Korki zdarzają się tam nawet bez robót drogowych, zwłaszcza w weekendy i okresy wakacyjne i świąteczne. Oprócz infrastruktury drogowej, w celu odciążenia ruchu drogowego w perspektywie długoterminowej, planowana jest także rozbudowa linii kolejowej Brenner i tunelu bazowego pod przełęczą Brenner.