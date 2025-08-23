Nowa platforma „Ford Universal EV” będzie początkowo stanowić podstawę dla pięciu nowych modeli elektrycznych. Ford potrzebuje nowego rozdania w elektromobilności, bo jak na razie poniósł w tym segmencie miliardowe straty. Pierwszym modelem będzie średniej wielkości elektryczny pick-up, podobny do Forda Rangera. Ma on pojawić się za dwa lata i kosztować około 30 000 dol.. Produkcja ruszy w 2027 roku w zakładzie w Louisville w Kentucky – zarówno na rynek amerykański, jak i na eksport.

Platforma Ford Universal EV została zaprojektowana z myślą o obniżeniu kosztów i zmniejszeniu nakładów produkcyjnych. Osiągnięto to poprzez konsolidację poszczególnych komponentów i odejście od powszechnej dziś produkcji „liniowej”, w której nowy samochód montowany jest element po elemencie. Nowy system zastępuje ten tradycyjny proces układem znanym jako „drzewo montażowe”. Trzy główne zespoły – przedni, tylny i strukturalny zespół akumulatorowy, obejmujący już fotele oraz konsolę środkową – są produkowane oddzielnie i równolegle, a następnie łączone. Duże, jednoczęściowe odlewy aluminiowe – technologia zapoczątkowana przez Teslę – zastępują układy składające się wcześniej z dziesiątek komponentów. Dzięki ścisłej integracji platformy i nowej koncepcji produkcji, montaż pick-upa może przebiegać nawet o 40 proc. szybciej niż w przypadku modeli obecnie produkowanych.

Ford planuje zastosować w pierwszych modelach akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), które nie wymagają kobaltu ani niklu. Technologię ogniw dostarczy chiński lider rynku, firma CATL, a produkcja akumulatorów odbędzie się w „Blue Oval Battery Park” w Michigan. Ten zakład sam w sobie pochłonie trzy z pięciu miliardów dolarów inwestycji. Podobnie jak w innych nowoczesnych autach elektrycznych, akumulator będzie pełnił funkcję podłogi auta. Zaletą tej technologii są niższa masa i koszty produkcji, jednak wadą może być bardzo wysoki koszt naprawy w razie awarii baterii lub poważnego wypadku.

Nowe elektryki Forda mają być tańsze w produkcji i tańsze dla klientów

Zmodernizowano również inne podzespoły. Wiązka przewodów w nowym pick-upie ma być o około 1,3 km krótsza niż w obecnym elektrycznym SUV-ie Forda. Dla porównania, współczesne auta mają od 3 do 7 km przewodów, a całość może ważyć nawet 60 kg. Ford prawdopodobnie wybierze 400-woltowy system akumulatorowy – także ze względów ekonomicznych. Oprócz pick-upa planowane są kompaktowy i średniej wielkości SUV, mały van oraz średniej wielkości pick-up. Modele te trafią głównie na rynki poza Stanami Zjednoczonymi, a Europa ma być jednym z kluczowych obszarów sprzedaży.