Holandia i Czechy podnoszą dozwoloną prędkość na autostradach. Słowacy ceny winiet

Teraz następuje przełom w przepisach. W Holandii postanowiono przywrócić limit 130 km/h, póki co na wybranych odcinkach dróg. Również w Czechach zaszły duże zmiany, tam limit prędkości podniesiono do 150 km/h, ale podobnie jak na Słowacji wzrosły również ceny winiet. Jak podaje niemiecki klub ADAC, na trzech odcinkach autostrad w Holandii, o łącznej długości 86 km, ma obowiązywać nowy, podniesiony limit prędkości, niezależnie od pory dnia. Dotyczy to dokładnie:

– A6 Amsterdam – Emmeloord między Lelystad-Nord a mostem Ketel (18 km),

– A7 Groningen – Amsterdam między Lorentzsluizen a Stevinsluizen (tama IJsselmeer, 44 km),

– A7 Groningen – granica z Niemcami w Bunde między Winschoten, a granicą w Bunde (24 km).

Władze rozważają dodanie jeszcze czwartej drogi – A37 między Holssloot a Zwartemeer. Zanim jednak ta decyzja zostanie podjęta, konieczne jest poznanie wyników analizy (m.in. czystość powietrza) dotyczących tego fragmentu drogi. Mają być gotowe w styczniu br. Ewentualne wprowadzenie nowych limitów 130 km/h ma nastąpić do końca drugiego kwartału 2025 roku.

Wcześniej przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, stanowiące istotny element w tym ważnym dla centroprawicowego rządu projekcie o nazwie „Actieagenda Auto”, który jest również istotną częścią umowy koalicyjnej. Dotyczy on kompleksowej inicjatywy wspierającej szeroko rozumianą mobilność. Jednak w wyniku wymogów dotyczących ochrony środowiska i redukcji hałasu na razie tylko wybrane odcinki dróg mogą zostać objęte nowym ograniczeniem do 130 km/h. Dodatkowo każda taka decyzja musi być poprzedzona szczegółowymi analizami i przejściem pełnego procesu decyzyjnego – stąd konsultacje społeczne. Na holenderskich autostradach limity prędkości uzależnione są od godzin. I tak od 6:00 do 19:00 ograniczenie wynosiło 100 km/h. Jednak wieczorami i w nocy (od 19:00 d0 6:00) było to 120 lub 130 km/h.

Czechy z rekordowym limitem prędkości

Holandia nie jest jedynym krajem, który chce ponieść limity prędkości na autostradach. Innym przykładem są Czechy, które taką decyzję już podjęły. W efekcie od początku roku obowiązuje limit prędkości do 150 km/h. Są to tym samym najwyższe dozwolone prędkości w całej Europie … ale nie ma nic za darmo. Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej jednocześnie zapowiedziało podniesienie stawek za winiety. Za roczne pozwolenie na korzystanie z czeskich autostrad zapłacimy 2440 koron (ok. 413 zł). W przypadku krótszych okresów cena jednodniowej winiety wyniesie ok. 35 zł, miesięcznej – ok. 77 zł, a najchętniej wybieranej przez turystów 10-dniowej – ok. 50 zł. Od 2025 roku w Czechach wprowadzono również system automatycznej waloryzacji cen winiet. Będą one uzależnione od wskaźnika inflacji i rozbudowy sieci autostrad.