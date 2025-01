Uwaga na nowy przepis w Austrii - zakaz zjazdu z autostrady w czasie korka

Zima to czas, kiedy drogi w Austrii stają się zdecydowanie mocniej zatłoczone niż podczas innych pór roku. Powód jest oczywisty - w najlepsze trwa sezon narciarski i na alpejskie szlaki zmierzają turyści z całej Europy, również z Polski. Dzięki narciarzom austriacka gospodarka zarabia, nie da się także pominąć wpływu… mandatów, które dostają kierowcy zapominający o tamtejszych surowych przepisach. Są jednak także ciemne strony turystycznego ruchu. Mowa przede wszystkim o zwiększonym tłoku, korkach, hałasie i emisji zanieczyszczeń, dotkliwych zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Nagromadzenie aut w małych, górskich miejscowościach można zauważyć szczególnie zwłaszcza w sytuacjach, w których mamy do czynienia z korkiem na autostradzie i kierowcy omijają go bocznymi drogami. Powody zatorów mogą być rozmaite (wypadki, remonty itd.), a objazd bywa podpowiadany przez nawigację. Kierowcom zazwyczaj opłaca się ominąć utrudnienia, ale teraz w Austrii to może drogo kosztować. Władze kraju związkowego Tyrol wprowadziły bowiem zakazy zjazdu z autostrady i jazdy po lokalnych drogach w razie wystąpienia na takiej trasie korka. Urzędnicy argumentują, że taki przepis jest wprowadzany w trosce o ochronę wiejskich społeczności przez zwiększonym ruchem, emisją spalin i hałasem.

Zakaz opuszczania autostrady obowiązuje do 27 kwietnia

Zakaz już działa i będzie trwał do 27 kwietnia 2025 r. Nie obowiązuje przez cały tydzień, a we wszystkie soboty. Dodatkowo, w powiatach Reutte, Imst i Kufstein również w niedziele i święta państwowe między 7:00 a 19:00. Za łamanie zakazu grozi mandat. Policja może zatrzymywać „obce” samochody i wypytywać kierowców o cel podróży. Co istotne, nowe przepisy nie dotyczą podróżnych przebywających na miejscu – czyli jeśli wybieramy się do którejś z wymienionych niżej miejscowości i jest to nasz punkt docelowy, kara nam nie grozi. Osoby spędzające tam wakacje lub odwiedzające krewnych czy znajomych, mogą jeździć po trasach o każdej porze w każdy dzień. Co ważne, odcinki dróg objęte zakazami nie są proponowane przez popularne systemy nawigacyjne. Mapy „wiedzą” o nowych przepisach. W opisanych regionach władze zamontowały również sygnalizatory, które w dni, kiedy ruch jest szczególnie duży, pozwolą na przejazd tylko określonej liczbie pojazdów na godzinę.

Gdzie nie można zjeżdżać? Oto lista dróg objętych zakazem:

-Droga gminna Endach/Kufstein

-Alte Erlerstrasse, kierunek Niederndorf

-Region Schwaz (autostrada Inntal)

-Zakaz zjazdu z B169 Zillertalstrasse w pobliżu Schlitters i Fügen

-L7 Jenbacher Straße, kierunek Jenbach

-Zakaz zjazdu z B171 Tiroler Straße na L294 w kierunku Bruck am Ziller

-Reutte i Nassereith (Fernpass)

-L288 Pinswanger Straße, kierunek Pflach

-L69 Reuttener Straße, kierunek Pflach

-L288-0-A1 zjazd z Fernpassstrasse do Wiesbichl

-Region Kufstein (autostrada Inntal)

-L211 Unterinntal Straße, kierunek Kufstein

-L295 Buchberger Straße, kierunek Niederndorf