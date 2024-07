Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Globalna „takasamość” cały czas ma się świetnie. I nie ma w tym niczego złego pod warunkiem, że dotyczy starszego pokolenia. Milenialsi, czyli pokolenie Y, które mocno jest już osadzone na rynku pracy, ma zupełnie inne podejście i oczekiwania w stosunku do pracodawców niż poprzednicy. To indywidualiści, którzy lubią się wyróżniać. A w pracy nie ma lepszego wyróżnika niż samochód służbowy. Trend taki zauważalny jest we flotach. Coraz częściej pojawiają się w nich nietypowe modele, atrakcyjne wizualnie samochody i zaskakujące napędy. A przy tym wszystkim w cenach popularnych kombi.

Co ciekawe coraz częstszym zjawiskiem są floty typu "user chooser", w których to użytkownik w ramach określonego budżetu decyduje o marce i modelu, jaki będzie wykorzystywał, jako auto służbowe. Bo obsługą samochodów służbowych coraz częściej i tak zajmuje się dedykowany opiekun klienta czy firma, która samochód sprzedaje. Wówczas obserwujemy dużo większą otwartość firmy na akceptacje unikalnych marek i nietypowych segmentów.

Skąd ta zmiana? Istotnym elementem jest cel istnienia samochodu służbowego. W sytuacji, gdy auto jest przede wszystkim benefitem, pojawia się dużo większa otwartość przedsiębiorstw na różne marki, w tym różne segmenty. W końcu samochód służbowy to także wizytówka firmy. A gdy samochód jest narzędziem pracy, wtedy nie do przecenienia jest wydajny napęd i technologia.

Cupra Formentor Mat. Partnera

Design

Czy skazani, zatem jesteśmy na takie same, nudne samochody służbowe? Nie, bo świat motoryzacji przynosi tutaj wiele nowego. To przede wszystkim różnorodność form i kształtów. Gabarytów i segmentów. A pod atrakcyjnym designem kryje się nierzadko jeszcze bardziej emocjonujący napęd.

Kupujemy samochody oczyma. Auto musi nas zaskakiwać. Atrakcyjna forma, nowoczesny design ostre linie i przerysowane kształty to motoryzacja trzeciej dekady XXI Wieku. Nie ma w niej miejsca na nudę. Cupra, która pojawiła się na rynku w 2018 roku, jako nowa, emocjonująca marka koncernu Volkswagen, od razu przyciągnęła wzrok miłośników samochodów. I od razu zaskoczyła wyglądem, technologią i osiągami.

Cupra Formentor Mat. Partnera

Dzisiaj elektryczne CUPRY Tavascan i Born czy spalinowy crossover Formentor to wyznaczniki dynamicznego designu i nowoczesności. A kompletnie odnowiony Leon i doprawiona szczyptą hiszpańskiego szaleństwa Ateca to samochody o unikanych kształtach i właściwościach jezdnych.

Czy one także mogą znaleźć się we flocie? Pod atrakcyjnym designem kryje się sprawdzona technologia i oszczędne napędy, zarówno spalinowe, jak i hybrydowe oraz elektryczne.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

Technologia

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zarówno Seat, jak i Cupra to nic innego jak technologia Volkswagena. Czasami jednak bliżej Cuprze do Audi niż VW. Formentor, pierwszy niezależny model bez odpowiednika w Seacie, kusi nie tylko kształtami, ale także osiągami.

Początkowo samochód dostępny był tylko w wersji VZ – Veloz (z hiszpańskiego szybki). Pod maską takiej odmiany kryje się silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM. Ale znana z hiszpańskiego temperamentu marka na tym nie poprzestała. Do Formentora VZ5 wykorzystano 5-cylindrowy silnik 2.5 TSI. Ten sam, który z dumą pracuje pod maską Audi RS3. Efekt? Sprint do setki w 4,2 sekundy i oszałamiający dźwięk. A dla miłośników motoryzacji 5 cylindrów to przecież kultowy silnik Audi.

Po drugiej stronie skali kryje się wersja z napędem hybrydowym 1.5 l. mHEV. Formentor w takiej specyfikacji, dzięki niskiej masie, jest oszczędny a przy tym wystarczająco dynamiczny. Wszystko zatem zależy od potrzeb i oczekiwań.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

Bezpieczeństwo

Współczesne samochody są wyposażane w systemy bezpieczeństwa, które wspomagają kierowcę zarówno podczas długich podróży, jak i w mieście, a nawet wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu. Zestaw czujników, radarów jest zawsze aktywny, nawet pomimo długich godzin jazdy. Dzięki temu kierowca może mieć pewność, że w razie zagrożenia system zadziała precyzyjnie i na czas.

Zaawansowane układy bezpieczeństwa potrafią zapobiec wypadkowi lub, jeśli ten okaże się nieunikniony, ograniczyć jego skutki. Dzięki różnego rodzaju sygnałom – świetlnym, dźwiękowym czy wibracjom – kierowca jest ostrzegany o zagrożeniu, a jeśli nie zareaguje, system sam potrafi aktywować np. hamulce, aby zatrzymać się przed wykrytą przeszkodą.

Cupra wyposażona jest w pełen zestaw takich systemów. Od Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych, po aktywny tempomat, który potrafi utrzymywać odległość od auta przed nami. Jest system rozpoznawania znaków, funkcja monitorowania martwego pola i asystent pasa ruchu. Całość dopełnia emergency assist, czyli system, który ma zapobiec kolizji po zasłabnięciu kierowcy oraz matrycowe reflektory LED i świetne wyniki Cupry w testach EuroNCAP.

Cupra Leon Mat. Partnera

Finansowanie

Tak jak atrakcyjnie prezentują się modele Cupra, tak atrakcyjne mają finansowanie. Nierzadko po zrównaniu wyposażenia okazują się nawet atrakcyjniejsze od innych. A obsługą flotową zajmie się w całości firma nr 1 w finansowaniu samchodów na polskim rynku - Volkswagen Financial Services: od atrakcyjnej oferty finansowania począwszy na profesjonalnym serwisie flotowym kończąc. Dotyczy to zarówno wynajmu długoterminowego, dzięki któremu możesz użytkować wysokiej klasy auta bez uiszczania opłaty wstępnej jak i innych form zakupu.

Przy wynajmie rata jest możliwie niska i zawiera pakiet ubezpieczeń oraz autoryzowany serwis, tak by flota zawsze była pod dobrą opieką. Co ważne na koniec umowy nie trzeba spłacać pozostałej wartości aut, gdyż możliwy jest ich zwrot do dealera. A do floty wystarczy wtedy wybrać nowe samochody.

Taki zakup gwarantuje pełną obsługę firmowej floty i brak ryzyka związanego z wartością rezydualną oraz kosztami serwisowymi. Co więcej wysokość miesięcznej raty jest ustalona na na początku okresu leasingu i jest taka sama przez cały okres jej trwania.

Cupra Leon Mat. Partnera

W praktyce przekłada się to na kontrolę floty poprzez system raportów menedżerskich i daje dostęp do usług dodatkowych (m.in. zakup i przechowywanie opon, usługi assistance 24h, samochód zastępczy, ubezpieczenia i likwidację szkód).

Prosty wybór

Dla swoich klientów VW FS uruchomił także program Rent-a-Car, który zapewnia pojazdy przedkontraktowe na czas produkcji zamówionych samochodów oraz możliwość korzystania z dodatkowych aut np. pod projekty krótkoterminowe lub w chwili zatrudnienia pracownika na okres próbny.

I połączenie wszystkich tych cech: finansowania, kompleksowej obsługi, designu, technologii i bezpieczeństwa sprawia, że coraz częściej Tavascan, Born, Formentor, Leon i Ateca pojawiają się we flotach. Wybierają je nie tylko pracownicy ale i managerowie. No, bo kto nie chce do firmy świetnie wyglądającego i jeżdżącego auacie, które ma zapewnioną kompleksową obsługę?

Janusz Walczak

