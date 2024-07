Turcy już mają swoje auta elektryczne. Teraz będą je sprzedawać w całej Europie

Młody turecki producent Togg rozpoczął produkcję samochodów pięć lat po założeniu działalności. Elektryczny SUV T10X jest dostępny w Turcji od lata 2023 roku. Teraz jak donoszą lokalne media, spółka joint venture założona przez kilka tureckich firm chce przyjmować zamówienia na swój model T10X z innych rynków europejskich. Togg chce być obecny od końca 2024 roku w Europie i konkurować np. z modelami z Chin.

Togg T10X mat. prasowe

Togg T10X mat. prasowe

Pierwszym rynkiem poza Turcją, na którym dostępny będzie elektryczny SUV, będą Niemcy. Turecki producent samochodów od 2021 roku ma zresztą swoje przedstawicielstwo w Stuttgarcie, które przygotowuje markę do ekspansji. U naszych zachodnich sąsiadów Togg planuje oferować T10X już od jesieni tego roku. Ceny na rynek niemiecki nie są jeszcze znane. W Turcji podstawowy model z napędem na tylne koła z silnikiem o mocy 218 KM i deklarowanym zasięgiem 314 km z akumulatorem o pojemności 52,4 kWh kosztuje co najmniej 1,43 mln lirów tureckich (ok. 173 tys. zł).