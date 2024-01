Nowa tablica ma być tablicą czasową, wytłoczony na niej będzie numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu. Barwy nowych rejestracji to czerwone litery i liczby na żółtym tle. Tablice mają obowiązywać od 01 czerwca 2024 r. Te zmiany rozpoczęły się 16 sierpnia 2023 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która dopuszcza do ruchu samochody osobowe przeznaczone do zawodów sportowych.

Reklama

Nowe tablice dla aut biorących udział w rajdach

Kancelaria prezydenta tłumaczy, że przepisy będą miały zastosowanie do samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie. Czyli auta głównie rajdowe, które w trakcie trwania zawodów będą dopuszczone do ruchu drogowego. Tym samym rajdówki będą mogły dojeżdżać legalnie do kolejnych odcinków specjalnych. Będzie to siódmy wzór tablic rejestracyjnych w Polsce. Oprócz starych czarnych tablic i aktualnych białych, obowiązują tymczasowe białe z czerwonymi znakami, zielone przeznaczone dla „elektryków”, żółte montowane na autach zabytkowych oraz niebieskie tablice konsularne.

Czytaj więcej Po Drodze Ten model Volvo od 15 lat sprzedaje się najlepiej w segmencie premium Volvo XC60 po raz kolejny zostało najlepiej sprzedającym się autem klasy premium w Polsce. Ale nie tylko klienci nad Wisłą je kochają. To także globalny bestseller szwedzkiej marki.