Belgijski dziennik „Gazet Van Antwerpen” donosi, że fotoradar w Antwerpii rejestruje przekroczenie dozwolonej prędkości co 4 minuty. To rekordowy wynik w Belgii i Europie. Na przestrzeni ostatnich 8 lat liczba zarejestrowanych przekroczeń prędkości w Belgii znacząco wzrosła. Jeszcze w 2014 roku ich rejestrowano ich 3,37 miliona. W 2022 roku było to już 6,16 miliona. Żeby odwrócić ten trend belgijskie władze znacząco zaostrzyły kontrole prędkości. Poprzedni rekord należał do fotoradaru zainstalowanego w tunelu Craeybeckx (także w Antwerpii). W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. zarejestrował około 60 tys. przewinień.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości już rejestrują za szybko jadących kierowców 13 grudnia i 15 grudnia zostały uruchomione dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy mierzy średnią prędkość przejazdu na Opolszczyźnie między miejscowościami Kietlice i Kilisino na drodze nr 416, drugi w okolicach Wielunia, w gminie Biała na drodze krajowej nr 74.

W Polsce coraz więcej fotoradarów i kontroli prędkości

W Polsce również rozbudowywany jest system kontrolujący prędkość na drogach. Na terenie kraju funkcjonuje 400 fotoradarów, 29 przenośnych systemów rejestrujących prędkość, 29 urządzeń do pomiaru prędkości na odcinku oraz urządzenia monitorujące przejazd na czerwonym świetle, zainstalowane na 20 skrzyżowaniach. Dodatkowo uruchomiony został system CANARD zdolny do monitorowania 32 pojazdów poruszających się po 8 pasach ruchu, wykorzystując system ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Układ jest w stanie automatycznie przypisać odpowiednie ograniczenia prędkości dla różnych pasów ruchu oraz dla każdego z pojazdów uwzględniając jego klasę.