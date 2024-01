15 lat z rzędu. Od tak dawna Volvo XC60 zajmuje pierwsze miejsce w statystykach sprzedaży segmentu premium w Polsce. Nie jest tylko najchętniej kupowanym Volvo ani SUV-em, a autem premium w ogóle. Zostawia w tyle inne SUV-y, sedany, kombi czy kompakty takich marek, jak Audi, BMW czy Mercedes. Dzieje się tak pomimo sporego stażu rynkowego tego modelu. Druga generacja XC60 jest sprzedawana już od niemal siedmiu lat. Ale lubią ją nie tylko polscy klienci. Rok 2023 był rekordowy dla Volvo na całym świecie. Marka sprzedała aż 708 716 aut. To o 15 procent więcej niż w 2022 r. Co może być dla niektórych zaskakujące, numerem jeden zostało właśnie XC60. Nie jest najświeższe w gamie, nie ma też odmiany elektrycznej – a jednak sprzedało się w 228 646 egzemplarzach, wygrywając żółtą koszulkę globalnego, rynkowego lidera.

Volvo XC60 mat. prasowe

XC60 – mimo wieku i braku znaczącego liftingu w 2023 roku – sprzedaje się coraz lepiej. W 2022 roku nabywców znalazło 195 338 sztuk tego auta. Miejsce drugie w 2023 r. zajęło XC40 (200 670 aut), a podium zamknął kolejny SUV i prawdziwy „nestor” gamy, czyli flagowe XC90. W tym roku ten model kończy 10 lat. Nie przeszkodziło mu to w skuszeniu 107 549 klientów. Także sprzedaż tego modelu stale rośnie. Jeśli chodzi o poszczególne regiony – wynik Volvo w Europie wzrósł o 19 procent w stosunku do poprzedniego roku. W Chinach to pięcioprocentowy wzrost, natomiast w Stanach Zjednoczonych rezultat szwedzkiej marki poprawił się aż o 26 procent.