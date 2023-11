Wrak Lamborghini ze słynnego filmu Scorsese trafi na aukcję

Jak potroić wartość klasycznego auta? Wystarczy rozbić go w słynnej produkcji filmowej. Ceny Lamborghini Countach 25th Anniversary na wolnym rynku przekraczają 0,5 mln dolarów, tymczasem szacowana cena sprzedaży egzemplarza z filmu „Wilk z Wall Street” waha się pomiędzy 1,5 a 2 mln dolarów. Co ciekawe, reżyser Martin Scorsese nie był usatysfakcjonowany zniszczeniami jakie powstały podczas jazdy i zdecydował, by wielokrotnie uderzyć w niego ciężarówką.

Wrak jest wart cztery razy więcej

Na aukcję Bonhams wystawia ten sam egzemplarz, który prowadził DiCaprio podczas słynnej sceny powrotu do domu. Samochód jest dokładnie w takim stanie w jakim był podczas zakończenia kręcenia filmu. Bonhams podkreśla, że licytowany Countach był widoczny na ekranie przez 3 minuty i 11 sekund. To ważna informacja ponieważ w filmie był użyty jeszcze jeden wypożyczony egzemplarz Lamborghini Countach, który był na ekranie przez 16 sekund i również trafi na aukcję.

