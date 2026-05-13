Na liczniku grubo ponad 200 km/h, a w kabinie cisza tak gładka, jakby ktoś wygłuszył cały świat. Jedynie elektryczna gitara z Money for Nothing budzi wspomnienia. Najnowszy Mercedes klasy S sunie po niemieckiej autostradzie stabilnie jak pocisk, lekko kołysząc nadwoziem niczym luksusowy jacht na spokojnym jeziorze. Miękkie, fenomenalnie wygodne fotele sprawiają, że organizm przestaje walczyć z podróżą, a zaczyna ją celebrować. Jest coś niezwykłego w takim podróżowaniu. Coś, co trudno dziś znaleźć w świecie podporządkowanym ekranom i ciągłemu napięciu.

Żaden typ samochodu nie radzi sobie z wysokimi prędkościami na autostradzie tak dobrze jak luksusowa limuzyna. A już na pewno nie ciężki, opasły SUV, który bardziej walczy z fizyką, niż ją wykorzystuje. W klasie S wszystko wydaje się naturalne. Dobrze, że nad bezpieczeństwem czuwają najbardziej zaawansowane systemy dostępne dziś na rynku — kamery, radary i czujniki bezustannie obserwują przestrzeń przed samochodem. W tak przyjemnych warunkach bardzo łatwo odpłynąć myślami. Nowy zestaw systemów zautomatyzowanej jazdy MB.Drive wykorzystuje 10 kamer zewnętrznych, 5 radarów i 12 czujników ultradźwiękowych połączonych z chłodzonym cieczą komputerem wysokiej wydajności działającym na systemie MB.OS. Jazda autonomiczna w obecnej formie poziomu 2 działa płynniej i bardziej naturalnie niż przed liftingiem.

Mercedes Klasy S Foto: Szczepan Mroczek

Przyjemne zdobywanie świata

W Mercedesie klasy S zdobywanie świata przychodzi z zaskakującą łatwością. Ten model od dekad wybiega w przyszłość i pokazuje rozwiązania, które później trafiają do zwykłych samochodów. Problem w tym, że dziś mam wrażenie, iż prezentacja klasy S przenosi mnie raczej do przeszłości. Ale tej lepszej — bez ograniczeń, bez dziwactw, bez obsesji i fobii. Do świata, który pozwalał patrzeć w przyszłość z optymizmem, a nie z niepokojem

Takie odczucie staje się dziś czymś osobliwym, ponieważ segment luksusowych limuzyn przechodzi właśnie głęboką transformację. Audi A8 praktycznie schodzi ze sceny, a w jego miejsce Audi pokazuje światu ogromnego SUV-a Q9. Klienci nawet w najwyższych segmentach coraz częściej wybierają auta przypominające mobilne apartamentowce. Nawet najnowsze BMW 7 Series, szokujące futurystycznym wyglądem, sadza kierowcę wyżej niż kiedyś — jakby BMW chciało zbliżyć się do doświadczeń znanych z Rolls-Royce.

Wygląda na to, że ostatnią luksusową limuzyną starego świata pozostaje dziś właśnie Mercedes klasy S. Kiedy patrzę na ustawione obok siebie kolejne generacje klasy S — z monumentalnym W140 V12 na czele — a gdzieś obok stoi jeszcze Benz Patent-Motorwagen, uznawany za pierwszy samochód spalinowy świata, trudno nie rozpłynąć się we wspomnieniach. W takich chwilach człowiek zaczyna zastanawiać się, dokąd właściwie zmierza motoryzacja. I mimowolnie patrzy na współczesność z dystansu, jakby z perspektywy kosmosu.

Benz Patent-Motorwagen Foto: Szczepan Mroczek

Mercedes doskonale rozumie siłę własnej historii. Dlatego trafia dziś do ludzi, którzy szukają w samochodzie czegoś więcej niż tabelki z parametrami technicznymi. Klasa S przypomina zabytkową willę nad jeziorem Lake Como — miejsce z atmosferą, której nie odtworzy nawet najbardziej futurystyczny dom pełen ekranów i sztucznej inteligencji. To atmosfera tradycji, wolności i wielkich możliwości. Rzeczy, które naprawdę docenia człowiek z klasą. Czasem nawet z S-klasą.

Mercedes przypomina, kto stworzył segment premium

Mercedes klasy S po liftingu nie próbuje wynaleźć luksusowej limuzyny od nowa. Po prostu przypomina konkurencji, kto tę kategorię stworzył. Flagowy model marki ze Stuttgartu przeszedł największą modernizację w historii jednej generacji — ponad połowa elementów została opracowana lub przeprojektowana od nowa. I pod tą tradycyjną aparycją kryje się najnowocześniejsza elektronika.

Mercedes postawił na subtelną ewolucję. Z zewnątrz uwagę przyciąga nowy, większy podświetlany grill, opcjonalna świecąca gwiazda na masce (nie w Europie, gdzie jest zakazana) oraz reflektory nowej generacji z mikrodiodami LED. To trochę jak luksusowy zegarek — dla postronnych zmienia się niewiele, ale wtajemniczeni od razu zauważą różnicę.

Sztuczna inteligencja w służbie kierowcy

Prawdziwa rewolucja kryje się jednak pod karoserią. Nowa klasa S korzysta z systemu MB.OS — własnego systemu operacyjnego Mercedesa, który spaja wszystkie funkcje auta w jeden cyfrowy organizm. Producent nazywa go „superkomputerem”. System odpowiada za multimedia, systemy bezpieczeństwa, prowadzenie auta i aktualizacje.

Nowy MBUX wykorzystuje sztuczną inteligencję ChatGPT, Google Gemini i Microsoft Bing. Wirtualny asystent „Hej Mercedes” potrafi prowadzić naturalną rozmowę i zapamiętywać kontekst. W praktyce oznacza to, że auto coraz mniej przypomina klasyczne menu z ikonami, a coraz bardziej cyfrowego concierge’a.

Nie zabrakło też technologicznego przepychu. Standardowy MBUX Superscreen łączy ekran centralny i wyświetlacz pasażera pod jedną taflą szkła. Ale we wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, widać konserwatywny styl. Zamiast rozciągającego się na całą szerokość ekranu, jaki został pokazany choćby w Mercedesie GLC, mamy tu dwa oddzielne ekrany z klasycznymi ramkami. Menu działa szybciej, polecenia dotykowe są rejestrowane z mniejszym opóźnieniem, a najnowszy asystent głosowy Mercedesa, wspierany przez generatywną sztuczną inteligencję, lepiej radzi sobie z bardziej naturalnymi poleceniami głosowymi.

Przeprojektowana kierownica, znana już z innych nowych i odświeżonych modeli marki, przywraca część fizycznych przycisków, zastępując dotykowy suwak głośności klasycznym pokrętłem. To niewielka, ale ważna korekta.

Znacznie poprawiła się również jakość wykończenia wnętrza. Szkoda, że pod ekranem nie ma większej liczby fizycznych przycisków. Z tyłu pasażerowie rozłożystych foteli mogą korzystać z dwóch 13,1-calowych ekranów, kamer HD do wideokonferencji oraz aplikacji pokroju Zoom czy Microsoft Teams.

Sześć cylindrów, V8 i hybrydy plug-in nadal w ofercie

W gamie pozostają sześciocylindrowe i ośmiocylindrowe silniki benzynowe, diesle oraz hybrydy plug-in. Słabsza wersja plug-in 450e rozwija 435 KM mocy systemowej, a topowa 580e 4MATIC — imponujące 585 KM. Wariant 450e potrafi przejechać w trybie elektrycznym nawet do 115 km, a mocniejszy 580e 4MATIC zapewnia odpowiednio 100 km jazdy na prądzie. S 580 4MATIC ma pod maską silnik V8 o mocy 537 KM i rozpędza się do setki w 4 sekundy. Jednostka otrzymała szereg zmian technicznych, a układ mild hybrid poprawia reakcję na gaz i kulturę pracy.

W wersjach S450e i S580e pojemność bagażnika spada do 345 litrów wobec 530 litrów w S500 i 510 litrów w S350d, ponieważ akumulator o pojemności 22,0 kWh — obsługujący szybkie ładowanie z mocą do 60 kW — zajmuje cenną przestrzeń pod podłogą bagażnika.

W gamie dostępne są również klasyczne odmiany napędowe dla kierowców, którzy wciąż cenią sześciocylindrowe jednostki i autostradowy charakter dużej limuzyny. Wersja 350 d 4MATIC korzysta z trzylitrowego, rzędowego diesla o mocy 313 KM. Wyżej pozycjonowany 450 d 4MATIC oferuje ten sam sześciocylindrowy silnik wysokoprężny, ale rozwijający już 367 KM. Zwolennicy benzynowych jednostek mogą wybrać model 450 4MATIC z trzylitrowym silnikiem o mocy 381 KM lub mocniejszą odmianę 500 4MATIC, która generuje 449 KM.

Mercedes klasy S w podstawowym wariancie, czyli z sześciocylindrowym silnikiem diesla o mocy 313 KM, kosztuje w Polsce 571 700 zł. Nawet ta najtańsza wersja z dieslem, którego we wnętrzu praktycznie nie słychać, daje pełne poczucie charakterystycznej dla klasy S wolności, szczególnie na autostradzie.

S350d pozostaje rozsądnym wyborem na długie trasy. Turbodoładowany trzylitrowy, rzędowy sześciocylindrowy diesel rozwija 313 KM i oferuje zdolność do pokonywania długich dystansów bez wysiłku. Zmodernizowany silnik wykorzystuje teraz elektrycznie podgrzewany katalizator ograniczający emisję podczas zimnych startów, co przekłada się na emisję CO2 na poziomie 163–182 g/km, zależnie od specyfikacji.

Zawieszenie, które „czyta” drogę przed samochodem

Jeszcze ciekawiej wygląda zawieszenie. Opcjonalny system E-ACTIVE BODY CONTROL potrafi przygotować auto na nadjeżdżający próg zwalniający, zanim koła na niego wjadą. Samochód wykorzystuje dane z chmury i informacje od innych Mercedesów. Brzmi futurystycznie, ale w praktyce chodzi o jedno: żeby pasażer z tyłu nie rozlał espresso.

Klasa S tradycyjnie pozostaje również pokazem możliwości Mercedesa w zakresie bezpieczeństwa. Auto może mieć nawet 15 poduszek powietrznych, w tym poduszki dla pasażerów tylnej kanapy oraz poduszki w pasach bezpieczeństwa. Mercedes klasy S potrafi nawet unieść się podczas wykrycia zbliżającego się uderzenia bocznego, by lepiej rozproszyć energię zderzenia.

W kabinie Mercedes konsekwentnie rozwija filozofię „Welcome home”. Są podgrzewane pasy bezpieczeństwa, aktywne nawiewy sterowane cyfrowo i nowy filtr powietrza, który oczyszcza kabinę z ultradrobnych cząstek. Producent twierdzi, że całe powietrze w środku może być filtrowane co około 90 sekund.

Klasa S nadal wyznacza standardy w segmencie premium

Nowa klasa S pozostaje więc tym, czym była od dekad — technologicznym laboratorium Mercedesa i luksusową wizytówką marki. Tyle że dziś zamiast chromowanych popielniczek i hydraulicznych domykaczy drzwi pokazuje światu sztuczną inteligencję, cyfrowe ekrany i samochód stale połączony z chmurą. Czasy się zmieniają, ale jedno pozostaje niezmienne: kiedy Mercedes prezentuje nową klasę S, reszta rynku premium zaczyna nerwowo robić notatki.